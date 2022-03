Intersindical se concentra este martes ante el Senado para mostrar su rechazo a la aprobación de la Ley de FP

Servimedia Madrid

La Confederación de STEs-Intersindical se concentrará este martes ante el Senado para mostrar su rechazo a la aprobación de la Ley de FP y exigir una norma "más justa y progresista".

Así lo defendió este lunes en un comunicado en el que valoró "negativamente" el texto actual al entender que supone "un paso más en la mercantilización de la educación" y recordó que el próximo miércoles el pleno de la Cámara Alta debatirá y votará el proyecto de Ley Orgánica de Ordenación e Integración de la Formación Profesional, que "probablemente" quede definitivamente aprobado. A su juicio, esta ley "no va a tener el consenso que desde el Gobierno se pretende hacer creer". "Ni político, ni sindical, aunque CCOO y UGT, junto con la patronal CEOE, apoyan esta ley y el reparto de las sustanciosas cantidades de dinero que conlleva", lamentó, para volver a mostrar su "oposición firme a ella". A este respecto, la confederación juzgó "inasumible" que la nueva Ley de FP establece que toda la formación profesional pasa a ser dual y, con ello, parte de la formación que se desarrolla actualmente en los centros educativos "va a transferirse a las empresas". "Creemos que la formación que ofrece la escuela no la puede sustituir la empresa", espetó, y puntualizó que, "más allá de las habilidades técnicas que puedan adquirirse en fábricas y talleres, el bagaje cultural, humano, social o emocional pertenecen al ámbito de transmisión educativo". Tras aseverar que, al darse menos formación en los centros, "hará falta menos profesorado", advirtió de que la situación del profesorado de FP "no mejora con la ley". "Al revés, complicará la coordinación docente y el trabajo en equipo", denunció, convencida de que, una vez entre en vigor, se dará una "situación compleja" en colegios e institutos, dado que los profesores que imparten este tipo de enseñanzas pueden pertenecer a varios cuerpos docentes, situación "alejada" de su reivindicación "histórica" de establecer un cuerpo único de enseñanza.

Las mismas condiciones

"Pretendemos que el profesorado de FP tenga las mismas condiciones que sus compañeros del Cuerpo de Secundaria, con los que comparte centro de trabajo y alumnado", recordó la confederación, que volvió a exigir la integración "inmediata, automática y con efecto retroactivo de enero de 2021" en el Cuerpo de Secundaria de todo el profesorado de FP con la titulación necesaria. Junto a ello, demandó que se abra la negociación para determinar las titulaciones equivalentes a efectos de docencia que permitan acceder al subgrupo A1 al resto de Profesor técnico de formación profesional (PTFP) que, en su momento, accedieron a dicho cuerpo con una titulación diferente a la que se contempla en la Disposición Adicional Undécima de la Lomloe. En este sentido, reclamó una ley que no "discrimine" a su profesorado en cuanto a salario y condiciones laborales y profesionales a igual trabajo y que "respete" las leyes ya aprobadas "sin más dilación" así como la negociación sindical. Además, solicitó que la nueva ley "no deje atrás a su alumnado". "La formación integral, polivalente y gratuita solo estará asegurada si se desarrolla a través de los centros de FP, no de empresas cuya principal motivación es el ánimo de lucro y a las que no les conviene formar buenos profesionales que se conviertan en sus futuros competidores", apostilló.

La confederación recordó que diferentes organizaciones profesionales han convocado también concentraciones del PTFP en todos los centros de FP a la hora del recreo el día 23 de marzo.