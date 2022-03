Inglés americano vs británico: En España, el 66% prefiere hablarlo con acento británico

'Biscuits' o 'cookies', 'underground' o 'subway', 'lift' o 'elevator'. En España preferimos el acento británico al americano. Así lo refleja el estudio que ha llevado a cabo Vaughan, empresa líder de formación de inglés en nuestro país. Al 66% de las personas que estudian este idioma les gustaría hacerlo con el acento de Gran Bretaña, frente al 29% que preferiría hacerlo con el que se habla en EEUU.

Aunque las preferencias están claras, 9 de cada 10 personas reconoce que, sin embargo, el inglés es la asignatura pendiente de los españoles. Tanto es así que incluso el 78% reconoce haber sentido vergüenza al ver hablar inglés a un personaje público de nuestro país. Un dato que se incremente hasta el 81% cuando se les pregunta si han sentido vergüenza por no hablar bien ellos mismos inglés.

Por ese motivo, no es de extrañar que, en el momento que se comienza a estudiar el idioma, se refuercen las clases con la inmersión en inglés fuera del aula. Entre las opciones preferidas destaca el consumo de audios o podcast, que se presenta como la opción preferida (el 74% de los estudiantes de inglés reconoce haber escuchado algún podcast en el último año). En segundo lugar, se encuentra la lectura de libros, aunque solo el 6% leyó más de cinco libros en el último año, a pesar de ser una de las opciones más valoradas para aprender.

A ésta le sigue, según Vaughan, leer noticias en los portales digitales de los medios de comunicación de habla inglesa (como BBC, The New York Times, The Guardian ) o seguir sus cuentas a través de las redes sociales. De hecho, una tercera parte de los encuestados sigue a estos perfiles en sus redes.

Otra fórmula para aprender el idioma que irrumpe con fuerza es la de seguir a influencers o personajes públicos de habla inglesa. El 65% considera que seguir sus cuentas puede ayudarles.

Además, otras opciones que suelen elegir para aprender inglés son las de ver películas o series en versión original, ya que ocho de cada diez lo hicieron en el último año, o escuchar música en inglés, pues el 91% reconoce que suele hacerlo.

Todas estas opciones hacen que para el 62% de las personas, no sea imprescindible vivir en el extranjero para aprender el idioma. Aunque, para todos, sí es necesaria la constancia en el aprendizaje para que el inglés deje de ser, al fin, una asignatura pendiente.