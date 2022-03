Huawei presenta en España sus becas Seeds for the Future, para seguir impulsando el talento joven desde el corazón de la empresa

Huawei ha lanzado en España su programa de becas "Seeds for the Future", con la colaboración de la Fundación Universidad- Empresa (FUE). Este programa, que Huawei está promoviendo en diferentes países del mundo, da continuidad a su compromiso de promocionar el talento y mejorar la empleabilidad de los jóvenes a través de la educación y la formación. Esta es una apuesta en la que la compañía ha puesto especial foco en sus más de 20 años de actividad en España.

El programa de becas, que comienza a finales del mes de marzo, tiene como objetivo formar durante un año a 15 estudiantes universitarios de diferentes perfiles, en su mayoría técnicos, sobre aspectos relacionados con su titulación, colaborando e interactuando en diferentes áreas (informática, ingeniería, telecomunicaciones, finanzas y legal, entre otras), dentro de las propias instalaciones de Huawei. El propósito es que disfruten de una formación integral y, a través de diferentes iniciativas transversales, tengan una visión 360º, más completa y real, de la actividad de una gran compañía, en este caso de una de las más relevantes del sector tecnológico.

Además, los alumnos del programa de becas "Seeds for the Future" podrán cursar al menos una de las certificaciones de Huawei relacionadas con conocimientos específicos, lo que les dará una extraordinaria oportunidad para complementar su formación, aumentando sus conocimientos y nivel de especialización y, por lo tanto, mejorando su empleabilidad.

Valerie Sosto, Manager de Responsabilidad Social Corporativa de Huawei España, manifiesta que "los jóvenes son la base de nuestro futuro y su educación es básica para lograr el avance de nuestra sociedad. En este sentido, consideramos esencial contribuir al desarrollo de una formación atractiva y de calidad, basada en una estrecha colaboración entre el ámbito académico y empresarial, como es la establecida con la FUE para estas becas, que permita contextualizar y aplicar los conocimientos adquiridos dentro del contexto real de la empresa".

"Hoy el sector tecnológico es uno de los más dinámicos y con mayores oportunidades laborales, por lo que poder formarse dentro de las distintas áreas de nuestra organización aportará a los jóvenes participantes en estas becas un valor adicional para impulsar su futuro profesional", concluye Valerie Sosto.

La formación, un proceso multidisciplinar e integral

En Huawei se considera que la formación y capacitación de los jóvenes ha de partir de una concepción integral. Por esta razón, junto a los conocimientos específicos de cada área de actividad en la compañía, es importante formar a los futuros profesionales en ámbitos diferentes que, entre otros aspectos, les permita desenvolverse en entornos multiculturales, trabajar en equipo o desarrollar capacidades de gestión y organización. Para ello, el programa de becas "Seeds for the Future" incluye varias iniciativas (¡Hi there, challenge!, Update Yourself, Beforework o Music for Potential, entre otras), dirigidas a motivar a los jóvenes y potenciar sus habilidades sociales, la comunicación interpersonal, el trabajo colaborativo y las competencias transversales, entre otras soft skills.

Los estudiantes que deseen participar en el programa de becas Seeds for the Future dispondrán de toda la información para acceder a las diferentes plazas en la web de Talentoteca y presentar su candidatura antes del 16 de marzo.

El programa comenzará el 28 de marzo, día en el que se celebrará un evento de apertura, en el que los estudiantes seleccionados podrán conocer a sus tutores empresariales y disfrutarán de un coaching day antes de comenzar la formación.

El firme compromiso de Huawei con la educación

El programa de becas que se acaba de lanzar Huawei en España forma parte del proyecto global también denominado "Seeds for the Future", en el que también se incluyen las becas "El Futuro de las TIC", que desde 2013 ha formado en competencias digitales a un total de 200 estudiantes de universidades de todo en España. Todo ello, a su vez, se integra dentro de la estrategia de Responsabilidad Social Corporativa de Huawei, "Creando Oportunidades a través de la Educación", mediante la cual la compañía materializa su compromiso con la formación en nuevas tecnologías y la empleabilidad en España.

Igualmente, dentro de esta estrategia se engloba "Huawei Digital University (HDU), la institución virtual creada por Huawei para impulsar las capacidades digitales, la generación y desarrollo del talento TIC y contribuir a la digitalización del sector educativo español. También cabe destacar su plataforma de e-Learning, a la que se puede acceder a través de www.huaweidigitaluniversity.com, que cuenta con cinco grandes áreas de formación en nuevas tecnologías: 5G, Big Data, Internet de las Cosas, Inteligencia Artificial y Cloud, así como con información sobre los proyectos que tiene en marcha Huawei España en materia de formación y educación.

Otros programas reseñables son el "Huawei Student Developers", en el que estudiantes y recién titulados conocen y trabajan en las diferentes áreas que integran los Servicios Móviles de Huawei y AppGallery Connect, creando apps innovadoras en un entorno tecnológico puntero.