Un millar de estudiantes recorren el centro de Madrid para reivindicar igualdad entre hombres y mujeres

Europa Press Madrid

A la concentración, convocada por el Sindicato de Estudiantes y Libres y Combativas, han asistido un millar de personas, según datos de la Delegación del Gobierno en la Comunidad de Madrid.

La concentración, que ha arrancado a las 12.00 horas en la Puerta del Sol, ha transcurrido con normalidad hasta el Congreso de los Diputados, en una marcha en la que el morado ha sido el color predominante. Estudiantes de todas las edades, principalmente mujeres, han asistido a la concentración, en la que han abundado los cánticos a favor de la igualdad de derechos.

"Madrid será la tumba del fascismo", "patriarcado el capital, alianza criminal" o "nos queremos vivas, libres y combativas" han sido algunos de los cánticos que han podido escucharse durante la hora y media que ha durado aproximadamente la marcha.

Las asistentes, animadas por representantes de ambas asociaciones, también han coreado lemas contra algunos partidos políticos ("PSOE, PP, la misma mierda es"), así como sus líderes, ("Abascal criminal", en referencia al presidente de Vox).

"Tenemos mucho que reivindicar en un momento en que la violencia machista sigue existiendo de una manera imperante, y seguimos viendo cómo la justicia patriarcal nos condena con sentencias aberrantes", ha señalado en declaraciones a Europa Press la secretaria general del Sindicato de Estudiantes, Coral Latorre.

Además, esta joven añade otro motivo más: "La ofensiva reaccionaria brutal por parte de la extrema derecha, Vox y PP, del fascismo". Por eso, ha asegurado que la "mejor manera" de responder a esta "opresión" que viven las mujeres y las jóvenes es "con la lucha y la movilización".

En el ámbito educativo, el Sindicato de Estudiantes reclama de manera "urgente" que se ponga en marcha una asignatura de educación sexual en todo el sistema educativo, que sea "obligatoria y evaluable" para así "educar en igualdad, en el respeto y en la diversidad" y para "enseñar que solo sí es sí" y combatir la "cultura de la violación" y la "pornografía".

A juicio de Latorre, es "sorprendente" que el Gobierno de coalición, que dice ser "feminista", en los dos años de legislatura que lleva esté "echando por los suelos" esta demanda, más aún cuando, según recuerda la secretaria general de este movimiento estudiantil, han aumentado los casos de jóvenes con enfermedades de transmisión sexual. "No vale con llenarse la boca, hay que tomar medidas para que esto sea así", exige.

MIEDO DE NOCHE, ACOSO Y DISCRIMINACIÓN LABORAL

Miedo al salir de noche, acoso callejero o sexual, discriminación hacia las personas trans o brecha de género laboral son algunos de los motivos por los que estudiantes se han manifestado esta mañana del 8 de marzo en el centro de Madrid.

Es el caso de Melero, de 23 años, estudiante suiza de Antropología haciendo el Erasmus en Madrid. "Me da miedo volver a casa cuando estoy borracha, tengo que coger un taxi, no puedo ir andando por las calles... tanto en Suiza como aquí; por eso siempre voy en bici, porque nadie me puede seguir, no me tengo que preocupar tanto porque voy mas rápido y sé que estoy un poco más segura", señala esta chica.

Pero Leire y Gisela, ambas de 20 años, se han concentrado hoy por el acoso callejero que han presenciado o que ellas mismas han sufrido. "Tengo un montón de amigas que han sufrido acoso callejero, yo misma he sido víctima de algo parecido; por desgracia no conozco a ni una sola mujer que no haya sufrido acoso en la calle, es triste", comenta Gisela, que también menciona el "tener que ir con miedo por la noche, no saber si vas a volver o no" y dice conocer "casos más fuertes" de acoso sexual entre alguna de sus amigas.

"Hoy estamos aquí para apoyar toda la manifestación, para hacernos ver, porque realmente es algo que, aunque hay quien aún dice que ya no hace falta, es evidente, en nuestro día a día, que sí", resume Leire.

También está presente la discriminación por ser transexual. Silvia y Natalia, de 17 años, explican que en su clase hay una chica trans que no es tratada de manera justa. "Las mujeres trans son tan o más mujeres como yo", dice Natalia, mientras que Silvia ahonda en que "casi nada ha cambiado" en favor de las mujeres y que "todavía falta mucho camino por recorrer para lograr la igualdad entre hombres y mujeres".

Aunque en la manifestación han abundado las mujeres, también han estado presente hombres. Javier, de 20 años, ha sido uno de ellos, quien lamenta que incluso en su propia familia se vivan sesgos de género. "Mi propia madre trabaja igual que muchos compañeros, trabaja muchísimo más y tiene mucho menos sueldo; además, mi padre trabaja menos que mi madre a la hora de mantener la familia", explica este joven.

Javier se ha manifestado para pedir una "sociedad igualitaria" y ha animado al resto de varones a sumarse a las concentraciones, ya que, en su opinión, el movimiento feminista "debe estar apoyado por toda la sociedad en su conjunto".

