Pilar Alegría anima al profesorado a implicarse en la reforma de la profesión docente

La ministra de Educación y Formación Profesional, Pilar Alegría, ha participado esta tarde en el acto de homenaje al profesorado organizado por el Diario de la Educación, que ha tenido lugar en el Instituto de Educación Secundaria San Isidro de Madrid. En su intervención, la ministra ha animado a los docentes a implicarse en la reforma de la profesión docente en la que está trabajando el Ministerio de Educación y Formación Profesional y participar así en la mejora del sistema educativo.

"No me cansaré de dar las gracias. Habéis estado muy por encima de lo que vuestra vocación de servicio público os exigía. La proeza la hacéis siempre, pero más estos dos últimos años", ha subrayado la ministra en su intervención. "Estoy orgullosa del sistema educativo del país y de los profesores y profesoras. Sois un fantástico puerto para asegurar el futuro de nuestros hijos", ha añadido.

Alegría ha destacado también la importancia de la reforma de la carrera docente que está llevando a cabo el Ministerio de Educación y Formación Profesional con el fin de empoderar a maestros, maestras y profesorado; asegurar la adquisición de nuevas habilidades que combinen vocación, creatividad y tecnología; y sentar las bases de una formación más completa y orientada a la práctica.

En esta reforma, clave para la mejora del sistema educativo, ha manifestado su voluntad de lograr el mayor consenso posible y animado a los docentes a implicarse en ella. "No habrá verdadero cambio en la educación si no contamos con vuestra implicación y talento. Seréis vosotros y vosotras quienes haréis la reforma en las aulas. No podéis sentiros solos y nuestra responsabilidad es estar a vuestro lado", ha concluido.