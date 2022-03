UGT censura la falta de negociación para incorporar el primer ciclo de Infantil y pide una reunión con la C. de Madrid

Europa Press Madrid

UGT ha pedido información a la Consejería de Educación de la Comunidad sobre la incorporación del Primer Ciclo de Educación Infantil en Centros de Educación Infantil y Primaria (CEIP) públicos y ha denunciado que no se haya consultado a los agentes sociales que puedan verse afectados por este nuevo modelo.

En un comunicado, el sector de Enseñanza de UGT Servicios Públicos de Madrid ha recordado que se trata de un modelo sobre el que no existe aún normativa que regule su funcionamiento y organización, lo que ha producido una situación "de incertidumbre y preocupación" por "las notables diferencias en la organización, recursos, calendario y horario escolar, diferentes en las Escuelas Infantiles públicas (EE.II) y los CEIP.

En este contexto, el sindicato ha solicitado una reunión al director General de Infantil, Primaria y Especial para aclarar y debatir sobre cómo pretende llevarse a cabo y las consecuencias que ello pudiera tener sobre los docentes, la organización de los centros y la calidad del servicio educativo en esta etapa.

En esta línea, ha exigido la negociación de las condiciones laborales del profesorado afectado por una medida "que, si bien puede proporcionar plazas que son necesarias y demandadas, puede hacerlo en condiciones inadecuadas y lejos de donde son necesarias, lo que no facilita la conciliación de las familias ni, sobre todo, la atención adecuada a la etapa más sensible, vulnerable y decisiva en la formación de la persona".

En cualquier caso, ha recalcado que el proceso debe llevarse a cabo "con transparencia, participación y negociación y no mediante el trámite de urgencia, tan utilizado por este Gobierno Regional, que hurta a los afectados y a la ciudadanía en general de la posibilidad de participar y conocer, antes de su publicación y entrada en vigor, la normativa que les incumbe".

Problemas que pueden presentar

"Que el modelo 0-12 puede funcionar no se pone en duda, lo hace desde hace años en los centros concertados. También el modelo 0-18, pero con infraestructuras y edificios creados ya con la perspectiva de albergar la etapa completa de Educación Infantil", ha recordado.

Pero, según ha reseñado, para ello los centros deben contar con los recursos adecuados, una situación "especialmente delicada" en la etapa 0-3 y que entra en contradicción con la supresión de la Segunda Etapa de Infantil en nueve centros de Madrid Capital para el próximo curso.

Entre las muchas diferencias organizativas de ambos tipos de centros, para el sindicato las "más obvias" son las referentes al calendario y la jornada escolar

En este sentido, ha explicado que las Escuelas Infantiles pueden estar abiertas al menos desde las 7,30 horas y hasta las 17,30 horas y se considera horario escolar general el comprendido entre las 9 y las 16 horas y horario escolar ampliado el comprendido entre las 7,30 y las 9 horas y entre las 16 y las 17,30 horas.

Asimismo, ha recordado que el calendario escolar "no se ajusta, tampoco" al de los CEIPs, permaneciendo abiertas las EEII durante el mes de julio y no existiendo, por ejemplo, los días no lectivos contemplados para el resto de las enseñanzas.

"Otras cuestiones, no menos importantes, tienen que ver con los servicios que realizan, como el de comedor escolar que, en su caso, es obligatorio para los usuarios y que no puede ser atendido por un catering, como sucede en algunos centros de Infantil y Primaria, si no que exige unas instalaciones de cocina que permitan preparar y conservar los alimentos en condiciones idóneas", ha indicado UGT.

Igualmente considera importante la existencia de perfiles profesionales con los que los CEIP no cuentan, como son los Educadores Infantiles. "Cuestiones, todas ellas, que pueden afectar a las condiciones laborales del profesorado y a la organización de los centros. A ese fin, le solicitamos una reunión que nos permita conocer, poner en común y negociar aquellas cuestiones que puedan afectar a nuestros representados", ha concluido.