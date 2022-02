Plataforma per la Llengua tilda de "éxito" que la Ley de Educación balear no incluya el castellano como lengua vehicular

Europa Press Palma

En una nota de prensa, la organización ha recordado este martes que la semana pasada se quejaron por la incorporación del castellano como lengua vehicular.

Tras no hacerlo, la plataforma ha insistido en que "gracias a las presiones" de la ONG del catalán y del resto de entidades, el Govern ha rectificado y ha mantenido el catalán como única lengua vehicular en la educación.

El portavoz del Moviment per l'Escola en català y delegado de Plataforma per la Llengua, Ivan Solivellas, ha afirmado que eliminar la referencia explícita a la covehicularidad del castellano es "un cambio importante, pero hay muchos aspectos que no nos convencen de esta ley y consideremos que no se debería aprobar".

En cualquier caso, la plataforma ha aseverado que seguirá trabajando para que los poderes públicos no menosprecien la lengua propia de Baleares

