C. de Madrid compara la tramitación de la Ley Maestra con la de la Ley Celaá y ve "de chiste" las críticas de PSOE

Europa Press Madrid

El consejero de Educación, Ciencia y Universidades y portavoz del Ejecutivo, Enrique Ossorio, ha tildado de "chiste" que el PSOE diga que la Ley Maestra de Educación no se ha hablado con la comunidad educativa cuando la Ley Celaá "se tramitó durante la pandemia".

Así lo ha manifestado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, donde ha recordado que la Ley Maestra, que se aprobará mañana en el Pleno de la Asamblea de forma definitiva, cuenta con dos partes. Por un lado, establece la regulación integral de la Educación Especial y, por otro, intenta "enderezar" los aspectos de la Ley Celaá que consideran "que son contrarios a los intereses de los madrileños" y en los que tienen margen de actuación.

"Que el PSOE diga eso... pero si la Ley Celaá se tramitó durante la pandemia. Si la Ley Celaá no tuvo comparecencias de expertos en el Congreso ni en el Senado", ha manifestado. Además, ha puesto el foco en que en el Congreso de los Diputados en una semana se tramitaron "mil enmiendas" y en el Senado se tramitó toda la ley "en una semana".

A su parecer, son "auténticamente de chiste" las críticas de los socialistas cuando la Comunidad de Madrid ha tramitado la normativa de manera ordinaria en la Asamblea, con comparecencias de expertos y con enmiendas de los grupos parlamentarios. "Es de chiste que digan esto", ha reiterado.

Por otra parte, preguntado por las críticas de lo sindicatos, ha mostrado su sorpresa porque estos vean que "los decretos de desarrollo de la Ley Celaá están destruyendo la calidad de la educación, para conseguir una juventud menos preparada" y no hayan "abierto la boca".

A Ossorio le "impresiona" que "los sindicatos de izquierdas que están todo el día opinando sobre la educación pública" vean que "los más perjudicados no van a ser los de la concertada, no van a ser los de la privada" sino "los de la pública" y estén ahora "calladitos" y no digan "nada".

