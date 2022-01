Dynabook ofrece las claves para el desarrollo de una educación híbrida ante el proceso de digitalización en España

Dynabook, marca japonesa heredera de Toshiba y con más de tres décadas de experiencia ofreciendo productos y soluciones de la más alta calidad y fiabilidad, ofrece hoy las claves para el desarrollo de la escolarización híbrida del alumnado español ante el inminente cambio de paradigma propiciado por la COVID-19 en nuestro país.

La transformación hacia una educación cada vez más digital conlleva un impacto en los equipos de IT y en sus prioridades. Un reciente estudio de Dynabook reveló que las soluciones basadas en la nube (53%), el soporte y la asistencia IT remotas y la infraestructura de ciberseguridad (49%) se convirtieron en las principales prioridades para los administradores IT en el entorno de la educación. Por tanto, se espera que casi dos tercios aumenten sus presupuestos durante 2022. Pero, ¿qué más condiciona el éxito de esta metamorfosis del sector educativo?

La disponibilidad de productos de vanguardia para el aprendizaje

Los dispositivos adecuados tienen que cumplir una serie de requisitos, entre ellos, contar con la potencia necesaria para mostrar contenidos sin problemas de rendimiento. Además, deben ser lo suficientemente inteligentes como para mantener a sus equipos productivos y organizados y contar con la resistencia necesaria para soportar el día a día de las jornadas escolares.

Una de las claves para el desarrollo de una educación híbrida, es que los administradores y los equipos TI de las escuelas actualicen sus dispositivos para dar soporte a nuevas formas de aprendizaje. Actualmente, siete de cada diez de los departamentos TI en educación consideran que las decisiones de compra en relación con estos dispositivos son más importantes ahora ante el inminente proceso de digitalización de los países.

A través de proyectos como el de Red.es, Dynabook se ha convertido en un referente para el proceso de transformación digital de los colegios de todo el territorio español gracias al suministro de 50.844 unidades en Madrid, Valencia y Navarra; así como 9.174 portátiles en Aragón, Ceuta y Melilla, siendo un total de 60.000 unidades de última generación. Esto se debe a que la marca destaca especialmente por hacer frente a la crisis de materiales que ha afectado a todo el mercado, gracias a que forman parte de un gran conglomerado tecnológico que los sustenta.

Además, en Dynabook trabajan a diario con varios distribuidores especializados para proporcionar tecnología móvil a través del Crescent Purchasing Consortium (CPC), el único consorcio nacional de compras dedicado a la educación superior, lo que garantiza la oferta de dispositivos fiables y fáciles de usar a sus estudiantes y al personal educativo.

Programas y software que asegure una formación exitosa

Uno de los objetivos de la marca es que todos los estudiantes de 6º de Primaria a 4º de la ESO logren obtener las competencias matemáticas necesarias para tener éxito en Secundaria. Gracias a herramientas como MathLab, que pueden ser incluidas en los modelos Dynabook, esto es posible. Se trata de un instrumento educativo profesional que permite a los docentes aplicar estrategias de enseñanza y aprendizaje basadas en experiencia científica y generar así planes personalizados para cada estudiante.

Dynabook crea productos diseñados para aprovechar las ventajas exclusivas de Microsoft Education. Sus más de 30 años en el sector certifican su experiencia a la hora de ofrecer productos que favorezcan un aprendizaje personalizado y exitoso, además de conseguir modelos excelentes que satisfagan la movilidad, fiabilidad, duración y rentabilidad por encima de la competencia. Para comprender el valor de la marca destinado a la enseñanza en nuestro país, Enrique Celma, director comercial para Administración Pública y Educación reconoce: "Además, deben ser lo suficientemente versátiles e inteligentes como para mantener a sus equipos productivos y organizados, y contar con la resistencia necesaria para soportar cualquier ajetreo en el día a día de las jornadas escolares, es decir estar pensados para el entorno educativo".

Modelos flexibles, ligeros y duraderos para todo tipo de familias

Entre los productos Dynabook más escogidos para garantizar una mayor adaptabilidad al trabajo y el estudio en remoto se encuentra el Satellite Pro C40 de décima generación, que cuenta con procesador Core i3, elevada autonomía de batería y gran ligereza, convirtiéndose en una maquina fácilmente transportable.

Los portátiles deben disponer de un micrófono dual y un software integrado capaz de detectar si hay reverberación de sonido, para que los alumnos puedan atender a las clases sin ningún tipo de ruido. Además, también deben utilizar pintura antibacteriana para el entorno educativo, donde la protección de la salud es sumamente importante.

A medida que avance 2022, los departamentos TI tendrán que continuar repensando sus prioridades e infraestructura para asegurar que los estudiantes puedan obtener el más alto estándar de aprendizaje a través del mejor proveedor tecnológico.