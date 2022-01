Raffles Milano ofrece 30 becas de estudio para algunos másteres

¡No pierdas la oportunidad de estudiar en Raffles Milano, una de las escuelas de moda y diseño más exclusivas del mundo ubicada en el centro de Milán. La escuela ofrece 30 becas de estudio - cobertura hasta el 50% sobre la Tasa del curso - para los cursos de Máster internacional - en inglés - Fashion Design and Business, Photography, Visual Design and Communication, Product and Interior Design, y que empieza en Noviembre 2022.

Los cursos Másteres son organizados en colaboración con diseñadores y profesionales de renombre, estudios de diseño y comunicación, casas de moda exclusivas y fotógrafos de nivel internacional. Los estudiantes adquieren una experiencia invaluable durante diez meses y amplían su perspectiva de lo que significa ser diseñador, gerente de marca y fotógrafo.

Los candidatos interesados en los cursos máster de Fashion Design and Business, Photography, Visual Design and Communication, Product and Interior Design deben enviar su portafolio y carta de motivación antes del 31 de mayo de 2022 y, antes del 30 de septiembre de 2022 (segunda fecha límite).

Los ganadores de las becas tendrán una cobertura del 50%, 40% o 30% sobre el costo del curso. El portafolio de trabajo y la carta de motivación serán juzgados por un equipo académico de Raffles Milano en función de la carpeta de trabajos y la carta de presentación del solicitante. Las becas serán otorgadas por el comité académico de Raffles Milano.

Podrán participar todos aquellos con un título de bachillerato (Bachelor's' Degree) o con experiencia profesional comprobada en las áreas del curso de máster elegido (fotografía, diseño, moda).

Descubre cómo participar en este link.