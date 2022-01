Estudiar en Suiza como Marta Ortega: así son los internados más exclusivos de este país

Marta Ortega, hija del fundador del imperio Inditex, fue noticia por su nombramiento como presidenta del grupo de cara a este año. A raíz de ello se ha escrito mucho sobre el tema y su formación, entre las que destaca su temporada de estudios en el prestigioso internado suizo Aiglon, que se abrió en 1949 y donde se pueden encontrar alumnos de hasta 60 países distintos, lo que le aportó una sólida formación internacional y multicultural.

Aprovechando este contexto, desde ASTEX, líderes en asesoramiento en educación internacional,han recopilado toda la información sobre qué ofrece este país en su sistema educativo para atraer a las familias mejor avenidas de toda Europa, cuáles son los internados más populares y qué buscan los padres al enviar allí a sus hijos:

Internados, el centro educativo por excelencia en Suiza

Si por algo es conocido este país en términos educativos es por su variada oferta de centros en los que los alumnos residen todo el curso, popularmente conocidos como internados. Los padres se interesan por los cursos escolares allí debido al entorno internacional que pueden vivir los estudiantes, además de ser un país que no está demasiado lejos de España y ofrece un entorno natural único donde desarrollar multitud de actividades y aptitudes más allá del aula.

Entre los colegios con mayor prestigio destacan Aiglon, institución fundada en 1949 donde han estudiado personalidades como Marta Ortega o Alfonso de Orleans-Borbón. Situado a 1.300 metros de altura en plenos Alpes suizos, en invierno dedican dos días a la semana a realizar actividades de montaña o esquí y la lengua oficial del centro es el inglés. Solo presentar el formulario de solicitud cuesta 2.000 francos suizos y los inscritos tienen que superar primero un examen de matemáticas e inglés que determina su nivel académico.

Le Rosey es otro centro de élite en el que han estudiado muchos miembros de familias reales europeas, como el propio rey emérito Juan Carlos I o el rey Alberto II de Bélgica, además de los hijos de gente conocida como los de John Lenon. Su ubicación es curiosa, ya que en época de buen tiempo las clases se imparten en el castillo de Rosey, con el lago Leman de fondo, pero en invierno (de enero a marzo) se trasladan a la estación de esquí Gstaad. La exclusividad del colegio hace que solo 90 alumnos entren a cursar sus estudios cada año.

Por último, Beau Soleil fue el colegio escogido para los nietos de Grace Kelly. Uno de los más caros del país, en sus aulas estudian alumnos de más de 40 nacionalidades diferentes. Estos residen en casas alrededor del colegio, lo que les da una independencia mayor y cada año organizan viajes a lugares tan singulares como el Kilimanjaro, por ejemplo, para poner a prueba los valores que enseñan.

Método educativo con diploma internacional

El sistema educativo que ofrece el país es muy interesante, con una combinación de métodos que solo se encuentran allí, y es lo que atrae principalmente a las familias. En el mismo colegio se puede encontrar una oferta de sistemas mixtos: británico, francés, americano, alemán o Bachillerato Internacional. Por ejemplo, en Le Rosey preparan a sus miembros para el bachillerato francés y el internacional en inglés, francés o bilingüe. La mayoría ofrecen el diploma internacional porque es reconocido como un certificado de prestigio para cursar estudios universitarios en casi cualquier país del mundo. Sin duda la oferta multilingüe es tremendamente atractiva para los padres, sobre todo inglés y francés o inglés y alemán.

Oferta extraescolar de lujo

Algo en lo que coinciden todos los colegios es en la importancia que le dan a su entorno natural, ofreciéndose como un excelente escenario para estudiar y tener una vida saludable. Esquí, piragüismo, escalada, equitación y viajes por Europa no faltan entre la oferta extraescolar, además de los eventos que hacen que estos estudiantes tengan una red de contactos privilegiados, estableciendo lazos con alumnos y, posteriormente, con antiguos alumnos como la International Association of Former Roseans que oferta Le Rosey. Esto les permite garantizarse un futuro con una base de relaciones que les ayudarán a progresar en su futuro laboral y desarrollar una carrera exitosa con más facilidades.

Precio

Estudiar un año en Suiza es una de las mayores inversiones que unos padres pueden hacer cuando deciden enviar a sus hijos al extranjero, aunque también es una de las experiencias más enriquecedoras y que sin duda, marcará su futuro profesional. La matrícula anual puede rondar desde los 108.000 francos suizos de Le Rosey (unos 100.000 euros), los 40.000 francos suizos de Aiglon o los 60.000 de Beau Soleil. Todo ello, sin contar con las actividades extraescolares, material escolar, o uniformes.