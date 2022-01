CCOO alerta de que entre el 4 y el 6% del personal de los centros educativos no puede incorporarse a las aulas por Covid

CCOO critica que el regreso a las clases tras las vacaciones está marcado, una vez más, por la falta de previsión y la improvisación. No se han tomado las medidas oportunas en la Conferencia Sectorial de Educación y las administraciones educativas están actuando en general como si nada pasara. En los próximos días la incidencia entre el personal de los centros y el alumnado puede incrementarse de manera muy significativa al no haber reducido las ratios en las aulas y, por tanto, no poder mantenerse las distancias adecuadas. Asimismo, se han relajado los criterios de confinamiento de grupos por casos y las cuarentenas sin acompañarlo de protocolos adecuados que incluyan realización de pruebas y seguimiento del resto de alumnado y profesorado. Es necesario también que todas las administraciones educativas y sanitarias aseguren el resto de medidas como las higiénicas, la ventilación, las mediciones de la calidad del aire, el fortalecimiento de los comités de seguridad y salud, etc. Por supuesto, también hay que acelerar la vacunación de las niñas y niños y las dosis de refuerzo de las trabajadoras y trabajadores de los centros.

CCOO exige que se asegure la seguridad y salud en los centros para poder mantener la presencialidad en todas las etapas y enseñanzas y pide que se recuperen y mejoren las medidas que nunca debieron eliminarse, con la provisión de las plantillas extra necesarias y con la cobertura inmediata de todas las sustituciones de todas las trabajadoras y trabajadores de los centros.

