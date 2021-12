Una cincuentena de estudiantes de la EUSS diseñan un nuevo coche de carreras para competir en el Formula Student

Trabajar en equipo y de manera transversal para pensar, diseñar y construir un monoplaza de carreras para competir a nivel mundial en el Formula Student. Esta es la misión del equipo EUSS MotorSport, que actualmente está formado por una cincuentena de estudiantes de ingeniería de la Escola Universitària Salesiana de Sarrià (EUSS). Es el quinto año de este equipo y, como novedad, este curso se han organizado por proyectos para ganar eficiencia. "Todo depende de nosotros, no de los docentes. Si nos equivocamos y una pieza no sale bien, nadie nos pone nota, simplemente hemos invertido mal y tenemos que volver a empezar", apunta Alicia Camp, estudiante de Ingeniería en Organización Industrial y directora de proyectos de EUSS Motorsport, "Es una experiencia laboral real y un gran aprendizaje personal. Ver rodar nuestra propia idea y que funcione bien es la mejor recompensa". Este 2022 arrancarán con fuerza para la fase de construcción del EM-04, con el que competirán en verano.

Un equipo con un lustro de historia

El equipo EUSS MotorSport, que cuenta con alumnos y alumnas de las distintas especialidades de ingeniería de todos cursos, se fundó en el año 2017 con el objetivo de trabajar conjuntamente para la construcción de un bólido monoplaza con motor de combustión. Este será el quinto año que correrán en el Formula Student, competición mundial que con más de 800 universidades participantes. "Yo siempre digo que en la universidad estudiamos ingeniería, pero aquí aprendemos a ser ingenieros", asegura Marc Marsellach, estudiante de 4º de Ingeniería Mecánica de la Escuela Universitaria Salesiana de Sarrià implicado en varios proyectos del equipo. "Es como estar trabajando en una empresa, como aplicar tus conocimientos en el mundo real", añade Alicia Camp.

Actualmente están inmersos en la fase de diseño y, de cara a finales de febrero, esperan poder empezar a construir su próximo modelo, el EM-04. De hecho, a principios de diciembre se hizo un primer test para poner a prueba algunos de los cambios que quieren introducir: por un lado, poner a prueba la ubicación del radiador y, por el otro, la capacidad del tanque del combustible. "Esta fase es para comprobar que lo que hemos plasmado sobre el papel sirve o no para mejorar el coche. Estamos probando diferentes diseños en el EM-03 para ver cuál es que podemos aplicar al próximo modelo, el EM-04", explica Camp. "También estamos trabajando para que el airbox, el sistema por donde entra el aire, sea más eficiente y todo el volumen del motor se pueda aprovechar", añade Marc Marsellach.

Trabajo cooperativo por proyectos

Este año, como novedad, la metodología de trabajo también ha cambiado a nivel interno y se abre el equipo a todo el alumnado. "Es la primera vez que trabajamos por proyectos y no por departamentos, así conseguimos que los grupos estén formados por equipos multidisciplinares capaces de gestionar y realizar las diferentes fases del proyecto. Somos más eficientes", explica Camp. Además, cada uno de los 25 proyectos activos, divididos en tres categorías (proyectos de mejora, de innovación y de validación de componentes), tiene un director de equipo, que desarrolla las tareas de coordinación y gestión. "Hay mucha comunicación para que haya una buena planificación. Es un cambio bastante radical pero ya estamos notando muchas mejoras", añade.

Por otro lado, el alumnado de primer curso de ingeniería de la EUSS tiene la posibilidad de sumarse al equipo a cualquier proyecto desde el área de sponsors. "Es una manera de introducirlos en el equipo desde otra perspectiva igualmente necesaria e importante, como son los medios, las redes sociales y los sponsors. Sin ellos, tampoco habría coche", recalca Alicia Camp, quién añade que hay tal compromiso y pasión con este equipo que incluso algunos alumni de la EUSS siguen implicados de algún modo a día de hoy. "Nuestro propio lema es 'Engineering by Racing'", concluye, haciendo un guiño al lema de la EUSS, 'Engineering by doing'.

