IU propone al Gobierno aragonés que reduzca las ratios máximas de alumnado por aula para los próximos cursos

Europa Press Zaragoza

Izquierda Unida Aragón presentará una proposición no de ley el próximo martes, 14 de diciembre, en las Cortes autonómicas para que el Departamento de Educación reduzca las actuales ratios máximas de alumnado por aula.

El objetivo de IU es mejorar la calidad de la enseñanza aragonesa y colaborar en la lucha contra la COVID-19, habida cuenta de que la franja de edad comprendida entre los cero y los 14 años es en la actualidad la que acumula más porcentaje de contagios, especialmente, las aulas de Educación Infantil, sector en el que no es obligatoria la mascarilla.

El coordinador y portavoz parlamentario de IU Aragón, Álvaro Sanz, ha pedido que no se confunda la ratio media de Aragón, a la que siempre hace referencia el consejero de Educación, con la ratio máxima de alumnado por aula.

Sanz ha recordado que el titular del ramo, Felipe Faci, siempre dice que Aragón tiene las ratios globales más bajas de España y aplica las medias del total de alumnado, dividido por el total de profesorado de Aragón. Un ejemplo sería un aula urbana con 33 alumnos de Bachillerato que, sumada con un aula rural de Bachillerato de 15 alumnos, da 24 alumnos de media general. "Pero esta aseveración teórica no es consuelo para el aula urbana de 33, que sigue teniendo 33", ha apuntado el diputado.

Esta circunstancia se produce porque en el curso 2020-2021, en medio de la pandemia, las ratios máximas que se utilizaron fueron bajas para evitar los contagios. Por ejemplo, un aula de Primaria tenía como ratio máxima 22 escolares, de manera que con 23 o más alumnos se desdoblaban en 2 aulas de 12 y 11 alumnos.

Desoír a la ministra

Sin embargo, desde IU han advertido que el actual curso 2021-2022, el de la "nueva normalidad", todas las Comunidades Autónomas "desoyeron" a la ministra de Educación, Pilar Alegría, que abogaba por mantener las ratios bajas anteriores y establecieron ratios más altas: 25 en Infantil y Primaria, 27 en Secundaria y 30 en Bachillerato.

Con una circunstancia que IU ha resaltado y es que estas ratios altas se pueden aumentar en un 10 por ciento más en algunas circunstancias de escolarización. Con este incremento, las ratios máximas pueden llegar a tener 28 en Primaria, 30 en Secundaria y 33 en Bachillerato.

Calidad educativa

Según el coordinador general de IU Aragón, al Gobierno de Aragón no le ha importado nada la calidad de la enseñanza a pesar de que la comunidad educativa y los especialistas han advertido de la bondad de las ratios bajas para la atención individualizada y para mejorar el clima de la clase".

También Sanz ha criticado la "falta de cumplimiento" del Ejecutivo de los acuerdos alcanzados en las Cortes de Aragón en relación con el descenso de ratios tras aprobar iniciativas presentadas por su formación política y que el Gobierno regional no ha puesto en marcha.

"Tampoco Educación ha utilizado para este fin los recursos económicos extra-Covid del Gobierno del Estado recibidos en los años 2020 y 2021", ha lamentado.

Negociaciones con sindicatos

Ante esta situación, IU plantea en su iniciativa parlamentaria que el Departamento de Educación abra negociaciones con los sindicatos docentes, con el objetivo de alcanzar acuerdos sobre descenso de ratios máximas antes de 31 de mayo de 2022, para que dicho descenso fuera efectivo en el próximo ejercicio 2022-2023.

Si no se llega a acuerdos en esa fecha indicada, IU propone que las ratios máximas a aplicar en 2022-23 sean: Infantil, 20; Primaria, 22; Secundaria, 25; Postobligatorias, 28. En el último punto de su proposición no de ley, IU pide que el porcentaje de aumento especial baje al 5 por ciento y no sea el 10 por ciento y, cuando se supere el 5 por ciento de aumento de alumnado, el aula se desdoble automáticamente.

"Cada día que pasa nos da la impresión que la Covid-19 va a quedarse durante un tiempo y, por ello, creemos necesario establecer medidas de lucha contra el virus y se hace imprescindible bajar las ratios máximas de alumnado por aula", ha concluido Sanz.

