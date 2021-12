Iese, Esade y Eada, entre las 25 mejores escuelas de negocios europeas, según Financial Times

Europa Press Barcelona

Iese, Esade y Eada se han situado entre las 25 mejores escuelas de negocios europeas, según el 'ránking' agregador de diferentes publicaciones que realiza el diario británico 'Financial Times', según un comunicado de Eada Business School.

Esta clasificación realiza un promedio sobre los diversos 'ránkings' específicos realizados a lo largo del año y que hacen referencia a los diferentes programas ofrecidos por las escuelas -MBA, EMBA, Master in Management, Open Executive Education y Custom Programmes-.

Financial Times exige que las escuelas de negocio que se incluyen en la clasificación cuenten con la acreditación académica Equis o la emitida por la Association to Advance Collegiate Schools of Business (AACSB).

En concreto, Iese ocupa la cuarta plaza del 'ránking', la misma que en 2020, por detrás de HEC Paris, London Business School e Insead; mientras que Esade es la decimotercera (perdiendo una posición respecto a 2020), y Eada, la vigesimoquinta, cuatro puestos mejor que un año atrás.

Barcelona es, junto a París y Londres, la única ciudad europea que cuenta con tres escuelas de negocios entre las 25 mejores del continente.

Adaptación a la pandemia

El director general asociado de Iese, Eric Weber, ha explicado en declaraciones a Europa Press que la posición de la escuela se debe a "la innovación, la internacionalidad y la alta calidad" de los profesores y que el resultado confirma la calidad de los diferentes programas de Iese.

Por su parte, el decano de Esade, Josep Franch, ha asegurado que la posición obtenida "supone un reconocimiento a la experiencia educativa que Esade ha desarrollado este año", que ha recordado que se ha visto muy poco afectada por la pandemia.

El decano de Eada, Jordi Díaz, ha celebrado la capacidad de adaptación de la entidad "en un contexto realmente complejo" y ha puesto en valor que la educación para profesionales se ha convertido en híbrida.

Relacionados El Gobierno amplía los fondos para la creación de plazas de Formación Profesional en 2021