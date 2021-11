Esade lanza un nuevo modelo de formación personalizada para ejecutivos que mide el impacto de los conocimientos

Europa Press Madrid

Esade ha redefinido el modelo de negocio de su unidad de Executive Education para lanzar un nuevo modelo de formación para ejecutivos "hiper personalizado" que permite medir el impacto de los conocimientos y las competencias tanto en los individuos como en las organizaciones o los países.

Así lo ha explicado a Europa Press el director de Esade Executive Education, Marc Correa, coincidiendo con la celebración de su evento 'Esade Talks: The future of learning: prepare to make a positive impact through our unique ecosystem', cuando ha señalado que el nuevo modelo de formación, bajo el lema 'Unlimited Better Futures', se apoya en cuatro palancas, la personalización de la formación, la innovación, la tecnología y la mencionada medición del impacto.

En ese sentido, Correa ha expuesto que en un entorno postpandémico muchos puestos laborales tradicionales se están convirtiendo en trabajos tecnológicos, que requerirán una adaptación de miles de profesionales, por lo que el líder debe estar "formado y cualificado en nuevas competencias".

En ese sentido, ha citado cómo el World Economic Forum da algunas pistas sobre cómo en 2025 la automatización y los cambios tecnológicos crearán 97 millones de nuevos empleos en todo el mundo, relacionados principalmente con la IA y el Big Data.

"La experiencia educativa debe ser radicalmente distinta a la tradicional y el profesional tiene que ser motor de su propio proceso de aprendizaje y quien elija ese itinerario de formación", ha argumentado Correa, en línea con la directora de Corporate Learning Solutions de Esade Executive Education, Idoia de Paz, que cree que "la complejidad de los desafíos a los que se enfrentan hoy en día organizaciones y profesionales, no pueden resolverse con soluciones genéricas o estáticas''.

El nuevo modelo de Esade Executive Education desarrolla un portfolio de formación ejecutiva "hiper personalizado, flexible, especializado, que permite elegir entre formatos presenciales, híbridos u online, dotados de las últimas tecnologías inmersivas, y capaces de adecuarse a las necesidades concretas de los participantes y las empresas".

Ejemplo de ello es el denominado Executive Master in Management, su primer programa donde el participante puede customizar la mitad de los créditos y combinar formatos presenciales, online y mixto o cursarlo en Madrid, en Barcelona y en otras ciudades internacionales.

La institución educativa considera que el seguimiento del impacto ha sido hasta ahora "la asignatura pendiente en la educación superior" y para acabar con ello se ha puesto en marcha el nuevo Corporate Learning Solutions, una nueva unidad para potenciar el valor de medir el "impacto" en los cambios profesionales y en la sociedad, valiéndose de las ventajas que ofrecen las nuevas tecnologías como herramienta para analizar el nivel de los conocimientos y habilidades aprendidos en el aula.

"Las nuevas tecnologías nos presentan una oportunidad única para marcar la diferencia y evaluar el resultado de nuestros programas, no solo en las vidas y trabajos de los participantes, sino en la sociedad en general. Es decir, cómo se han aplicado los conocimientos y habilidades adquiridos durante el programa para generar impacto social", ha incidido De Paz.

Los programas de Esade medirán la calidad del impacto real en cuatro niveles, la reacción, en términos de implicación; el aprendizaje, mediante la aplicación de los conocimientos y las competencias adquiridos; el comportamiento, observando cómo actúan los participantes en su actividad profesional, y su impacto en la sociedad, que es el nivel más alto.

Un ecosistema multiverso

Además, el nuevo posicionamiento de Esade Executive Education apuesta por potenciar la internacionalización mediante la creación de lo que en palabras de Correa es un "ecosistema multiverso", que reúne variedad de socios, desde los tradicionales de la educación, hasta la incorporación de nuevos partners, como científicos, empresas consultoras y empresas de tecnología educativa, con el objetivo de crear un plan curricular unificado y diverso.

En esta línea, cabe recordar que Esade ha desarrollado el nuevo '2030 Leaders Programme' para la Fundación MiSK, en Arabia Saudí. Se dirige a un millar de hombres y mujeres con alto potencial de liderazgo en la región y se centra en el crecimiento, adoptando las nuevas tecnologías y el desarrollo sostenible.

En él participan como socios de aprendizaje Accenture, el Center for Creative Leadership, la consultora de recursos humanos Willis Towers Watson, el laboratorio de investigación científica del CERN y Minerva, la EdTech en Silicon Valley.

