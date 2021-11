Europa Press Madrid

Kiabi financiará un proyecto de educación emocional de Down España gracias a su 'Good Friday', una iniciativa que surgió en 2020 cuando la compañía francesa decidió eliminar el Black Friday de su calendario de hitos comerciales para sustituirlo por un concepto más solidario.

El año pasado, la marca destinó un euro de cada venta en tienda o e-commerce a Down España para la compra de dispositivos electrónicos con el fin de evitar la brecha digital entre familias que contaran con niños o jóvenes con Síndrome de Down.

Así, gracias a las donaciones de todos sus clientes, y a través de Balmis Digital, se ayudó a 482 niños y jóvenes con Síndrome de Down en edad escolar a tener una educación telemática en pleno periodo de pandemia. De estos niños y jóvenes, 94 recibieron un dispositivo electrónico y 488 participaron en actividades escolares a través de las pizarras virtuales financiadas por estas donaciones.

Para este 2021, Kiabi, de la mano de nuevo de Down España, financiará el proyecto 'Emociones Down', dirigido a desarrollar un programa nacional de educación emocional para niños y jóvenes con Síndrome de Down y sus compañeros de clase.

El impacto generado por la COVID -19 ha sido especialmente significativo en los niños y por ello, desde Kiabi y Down España quieren hacer frente a este problema a través de este proyecto a nivel nacional que permita a las asociaciones Down y a los colegios poner en practica programas conjuntos de educación emocional en entornos inclusivos, como señalan en un comunicado.

Por ello, desde el 25 al 29 de noviembre, los productos de todas sus líneas (hombre, mujer, kids, bebé y talla grande) saldrán a la venta sin ningún descuento pero mucho más solidarios, tanto en sus tiendas como en su e-commerce Kiabi.es.

Esta iniciativa se enmarca dentro del proyecto de RSC 'Kiabi Life', donde desembocan todo los proyectos e iniciativas, tanto a nivel local como internacional, que buscan un mayor compromiso social y medioambiental. En este sentido, los corners de segunda mano que está implementando la marca en sus tiendas, así como el lanzamiento de cada vez más colecciones 100% eco sostenibles son ejemplos claros del objetivo que tiene la marca en un futuro cercano: una economía 100% circular.