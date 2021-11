Casi el 80% de los niños españoles prefieren estudiar en la escuela presencial, según un estudio de Educo

Los niños prefieren ir a la escuela en vez de estudiar en casa, pero quieren mantener las ventajas que conlleva la educación virtual. Esta es la principal conclusión que se extrae del nuevo informe de la ONG Educo 'El Derecho a la Educación y a la Participación post COVID-19 explicado por niños y niñas', en el que se han analizado las respuestas de una muestra representativa de 517 niños, niñas y adolescentes de entre 6 y 18 años.

Los datos recogidos por Educo muestran que el 78,8% de los menores que han participado en la encuesta prefieren estudiar en la escuela. Por una parte, prefieren esa opción por motivos académicos, ya que dicen concentrarse más y aprender mejor, y también es muy importante el hecho de poder estar con sus compañeros, relacionarse, jugar yconectar con los demás.

"Los niños tienen una percepción de la escuela como un espacio académico a la par que un lugar de libertad", ha afirmado la directora general de Educo, Pilar Orenes. Además de la presencialidad, lo más valorado es recuperar la escuela que había antes de la pandemia, vinculando esta idea a las relaciones que había entre ellos antes de la llegada de la COVID-19.

Asimismo, más de 27% de encuestados lo ven como una oportunidad para mejorar lo que había antes. Cuando amplían su respuesta, destacan lo necesario de mantener los aspectos positivos de la educación online que han experimentado los últimos cursos: "En sus respuestas vemos que quieren una escuela con nuevas metodologías, en la que se utilicen herramientas digitales y que se forme al profesorado en ellas. Quieren integrar y mejorar lo que ya experimentaron con la educación online. Ven esa compatibilidad y complementación entre ambas", ha explicado Orenes.

Durante la elaboración del informe, se preguntó a los alumnos si consideraban que se les había escuchado y se había contado con ellos durante la pandemia. A pesar de que la mitad dijeron que sí, más del 29% afirmaron que no entendían la pregunta o no querían responderla.

"Este dato pone en evidencia que los niños no conocen ni son conscientes del derecho que tienen a ser escuchados y a que su opinión sea tenida en cuenta. Y no solo es un problema de la infancia. Las personas adultas tampoco les permitimos ejercer ese derecho", asegura la directora general de Educo. "Por eso, es muy importante trabajar en la comprensión y la práctica del derecho a la educación, así como promover espacios de escucha activa y diálogo", añade.

Para promover la escucha activa y la participación infantil en la sociedad y especialmente en las escuelas, Educo cuenta con la campaña 'Activa la Escucha'. El proyecto se desarrolla en casi 200 centros educativos de toda España y a través de las redes sociales con los hastags #HackeMute y #ActivalaEscucha.

En el informe, también se han recogido las recomendaciones que hacen los niños y adolescentes. Entre otros, recomiendan "ser mejores personas y tener empatía con todo el mundo", "hablar mucho en casa de las cosas", que los padres y madres "pregunten más" y les tengan en cuenta, "más participación real en la escuela", que la sociedad en general "pregunte más a los niños qué quieren y necesitan" o que "puedan opinar delante de las autoridades", entre otros.

Uno de cada 10 niños no ha vuelto a la escuela en otros países

El informe realizado en España se enmarca dentro del reporte global 'Encuesta Global 2021: la voz de 8.000 niños y niñas', en el que se recogen los resultados de una encuesta realizada a casi 8.000 niños de 12 países de los países en los que Educo trabaja.

A nivel global, 1 de cada 10 niños y niñas no ha podido volver a la escuela en los últimos 6 meses. Esta realidad ha afectado especialmente a la infancia de India y Bangladesh, donde la probabilidad de no volver es tres veces más alta que la media. El principal motivo por los que los niños que han participado en la encuesta no han podido seguir estudiando han sido, principalmente, el cierre de las escuelas y la falta de acceso para seguir las clases online.

Como en el caso de España, hay una clara preferencia por ir a la escuela de manera presencial, especialmente en países como Bolivia, Guatemala y Filipinas. Más del 80% de los encuestados afirmaron echar de menos ir al colegio, ya que consideran que allí aprenden más y mejor, se relacionan con sus pares y con sus maestros, juegan y se sienten más apoyados en su aprendizaje. La gran mayoría también aboga por que la escuela que surja después de la pandemia sea mejor, con mejores infraestructuras, mejores baños, más sitios para jugar ycon más plantas y jardines, entre otros.

En lo que respecta a la participación, alrededor del 30% considera que no se les ha escuchado ni tenido en cuenta en los últimos meses, un sentimiento especialmente imperante en países como Benín, India y Malí.

"La escucha activa hacia la infancia es una de las claves para construir una sociedad mejor en la que los niños deben ser partícipes. Solo así, desde la participación de todos, se conseguirá ese cambio sistémico tan necesario para conseguir que nuestro mundo global y compartido sea más justo y equitativo", sostiene Pilar Orenes.

Este informe es el segundo que realiza Educo en los países donde la entidad desarrolla sus proyectos. El primero, bajo el título 'La escuela está cerrada, ¡pero el aprendizaje no!', se lanzó en el año 2020 y recogía las opiniones de más de 4.000 menores.

