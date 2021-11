La Real Academia de Ingeniería de España y Tata Consultancy Services llegan a un acuerdo para impulsar la digitalización del sistema educativo

La Real Academia de Ingeniería y Tata Consultancy Services (TCS), organización líder mundial en servicios de Tecnología de la Información, consultoría y soluciones empresariales, cierran un acuerdo para desarrollar un nuevo proyecto digital que facilitará la modernización de los procesos de aprendizaje y, además, contribuirá a mejorar la colaboración entre profesionales de la educación en el mundo.

A partir de su conocimiento y experiencia en transformación digital, la RAI y TCS crearán y contribuirán a implantar el "Forum for the Digitalization of the Higher Education" (FDHE), un proyecto para ayudar a que las universidades digitalicen todos los procesos formativos, de investigación y de transferencia: admisiones, administración y gestión de exámenes, evaluaciones, resultados y comunicaciones con los estudiantes.

En este sentido, FDHE pretende agilizar las operaciones del campus universitario, impulsar una mayor velocidad y transparencia en las evaluaciones y mejorar la experiencia de los estudiantes y profesores. Asimismo, facilitará la inscripción de los estudiantes internacionales y proporcionará acceso a los últimos servicios de aprendizaje digital, lo que ayudará a las instituciones de ingeniería españolas a expandirse a mercados internacionales.

La Real Academia de Ingeniería de España y Tata Consultancy Services crearán un órgano ejecutivo para trabajar con representantes gubernamentales y profesionales universitarios en España y en todo el mundo para identificar y analizar experiencias de aprendizaje digital de máximo nivel enfocadas a todos los públicos. El citado órgano también desarrollará líneas de colaboración con la industria para promover la equidad y la inclusión en centros de formación.

"Nuestro trabajo junto con TCS es una iniciativa muy importante, no solo para proporcionar un valor a los estudiantes de ingeniería en toda España, sino para reinventar la experiencia de aprendizaje para un mercado más amplio de estudiantes internacionales y profesionales de la educación", declara Javier Pérez de Vargas, director general de la Real Academia de Ingeniería. "FDHE no solo contribuirá a mantener los más altos estándares de la Universidad española, sino que optimizará sus procesos administrativos y aumentará los niveles de satisfacción de los estudiantes en todo el sector educativo global".

Asimismo, Ankur Mathur, Head, Education Business, TCS, destaca sobre el acuerdo: "Nos complace colaborar con la Real Academia de Ingeniería de España en esta iniciativa estratégica de importancia global, para reinventar digitalmente la educación superior y mejorar las experiencias y los resultados de los estudiantes y profesores. Nuestro profundo conocimiento y nuestros partners académicos nos posicionan como un agente clave que puede contribuir a acelerar la transformación digital en sector educativo europeo".

Como parte de esta asociación, TCS y la Real Academia de Ingeniería de España organizarán diferentes acciones y actos para escuelas, colegios, universidades e instituciones de aprendizaje técnico, que proporcionarán información valiosa sobre cómo se pueden aprovechar las innovaciones en el aprendizaje digital para transformar la experiencia educativa.