PowerYou Xperience comparte con los jóvenes de la Universidad de Cádiz las claves para impulsar su empleabilidad

PowerYou Xperience es una jornada de promoción de Talento y desarrollo de capacidades profesionales impulsado por Human Age Institute, la fundación de ManpowerGroup. Estos encuentros tienen la finalidad de mejorar la empleabilidad, favorecer el desarrollo de capacidades y competencias profesionales de los jóvenes y prepararlos frente a los retos que plantea el Futuro del Empleo en un contexto de transformación digital. PowerYou Xperience ofrece también la orientación necesaria para afrontar importantes decisiones futuras y para plantear una estrategia que permita a los alumnos alcanzar sus objetivos profesionales.

Este jueves 21 de octubre, estudiantes y titulados universitarios de distintas especialidades participaron de la jornada PowerYou Xperience en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de la Universidad de Cádiz. Human Age Institute y la Universidad de Cádiz han sido las entidades promotoras de esta jornada que ha contado con el apoyo de la Cátedra Fundación Cepsa.

Manuel Sánchez, Vicerrector de Estudiantes y Empleo de la Universidad de Cádiz, ha presidido el acto de bienvenida, junto a Estrella Blanco, Responsable de Fundación Cepsa en el Campo de Gibraltar; Francisco José Trujillo Espinosa, Director de la Cátedra Fundación Cepsa de la Universidad de Cádiz; Jesús Verdú Baeza, Director General de Relaciones con el Campo de Gibraltar de la Universidad de Cádiz y Julia Rodríguez, Directora de Desarrollo de Human Age Institute.

El bloque 'The sky is not the limit' consistió en una charla motivadora impartida por Pablo González, fundador y CEO de TRIVU y considerado por Forbes como uno de los 30 jóvenes españoles menores de 30 años más influyentes en el mundo. Pablo fundó su primera empresa a los 19 años y es coautor del libro "7 Jóvenes que están transformando el mundo". Además, es miembro del Consejo Ejecutivo de la Asociación Española de Directivos en Madrid y del Consejo Asesor Nacional de FIFED.

Tras esta charla, ha dado comienzo la mesa de debate integrada por representantes de Recursos Humanos de Cepsa, TTI Algeciras y el Servicio Andaluz de Salud, quienes han expuesto sus necesidades de contratación ante una realidad que cambia de forma ágil y constante.

Durante el encuentro, los estudiantes han participado en talleres prácticos tanto vía virtual como presencial en el bloque "¿Por qué no encuentro empleo si lo hago todo bien?". En ellos se brindó claves para superar procesos de selección desde el punto de vista de RRHH y orientación para gestionar las emociones a la hora de enfrentarse al mercado laboral.

Para finalizar la jornada, los alumnos han disfrutado de una sesión de asesoramiento individual con los expertos en selección para trabajar en conjunto su perfil, responder sus dudas sobre su futuro profesional, sobre construcción de su marca personal y elaboración del CV.

