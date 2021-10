José Carlos Gómez Villamandos: "La internacionalización ocupa un lugar transversal en toda nuestra actividad"

Carmen García Madrid

Desde el 2014 lleva José Carlos Gómez Villamandos al frente de la Universidad de Córdoba. Tras siete años al mando, Villamandos se enfrenta a su último curso académico.

¿Cómo se enfrenta a este último año académico como rector?

Con la ilusión de siempre, reforzada por la idea de que este curso sea el de la progresiva y definitiva normalización de nuestra actividad, en el sentido más extendido de la palabra. Tras curso y medio de pandemia, parece que la actividad académica e investigadora va a poder realizarse con un alto porcentaje de presencialidad, lo que permitirá extraer lo mejor de nuestras capacidades.

¿Qué objetivos se plantea para los próximos meses?

Como he comentado, esperamos normalizar completamente nuestra actividad. También queremos poner en valor la trayectoria de la Universidad de Córdoba a lo largo de sus 50 años. Pero además hay muchos proyectos en marcha, abordando importantes partidas para infraestructuras, puesta en marcha de unidades de investigación competitivas, continuar con el plan de transformación digital muchos proyectos en todos los ámbitos que nos competen. Se trata de estar, en definitiva, preparados para dar lo mejor de nosotros mismos en el marco de la nueva ley de universidades que pueda llegar.

¿De qué forma valora estos años como rector de la UCO?

Muy positivamente. Han sido años en los que he encontrado, por encima de todo, muchísima colaboración de toda la comunidad universitaria, una gran implicación y dedicación de mi equipo de gobierno, y, mirando hacia atrás, hemos completado una ingente cantidad de reformas estructurales y normativas que nos hacen estar listos para el nuevo tiempo que ya vivimos. Está siendo una experiencia muy enriquecedora.

¿Cómo se ha adaptado la Universidad a la llegada de la pandemia?

Creo que todo el sistema universitario ha demostrado una capacidad de adaptación realmente ejemplar, por el tiempo en que se ha hecho, y por los resultados obtenidos, sin obviar que siempre se presentan incidencias. Además, la Universidad de Córdoba, hablando ya de nuestro caso, se ha implicado activamente en su entorno aportando soluciones, ayudas y gran cantidad de iniciativas de las que ya dimos buena cuenta en la pasada memoria de claustro. Hemos continuado en esa línea.

"La Universidad ha aprobado un plan de digitalización para este próximo curso"

¿Cuál ha sido la decisión más complicada que ha tenido que tomar durante estos meses?

Las decisiones que afectan a las personas son siempre las más complicadas. Todas las que estuvieron relacionadas con las restricciones derivadas de la situación de la pandemia, y siempre siguiendo las instrucciones de la autoridades sanitarias, han sido complicadas. Pero siempre he encontrado la comprensión e implicación de la comunidad universitaria.

La tecnología y la digitalización han sido imprescindibles durante este último año, ¿qué papel tendrán en la UCO a partir de ahora?

Evidentemente, un papel protagonista. La Universidad ya ha aprobado un plan de digitalización de mirada muy transversal, está reformando de manera importante sistemas de gestión, y la inversión en recursos docentes no tiene precedentes. Además, el sistema universitario, en su conjunto, ha propuesto acciones muy importantes a nivel estatal para los fondos de recuperación y resiliencia, donde la digitalización tiene un papel fundamental. La sociedad, en su conjunto, va en ese camino, y la Universidad de Córdoba está haciendo los deberes, sin lugar a duda.

"Tenemos los mimbres para consolidar nuestra referencia investigadora"

¿Qué ofrece la Universidad de Córdoba a los alumnos que no haga otra institución?

Cercanía, dado el tamaño de nuestra universidad. También, y fundamentalmente, un sistema muy conectado entre docencia, investigación y conexión con el tejido productivo gracias a más de cinco mil convenios activos con muy buena valoración. Ofrecemos el dinamismo de una universidad que no para de crecer en las valoraciones externas.

¿Qué papel tendrá la internacionalización?

La internacionalización ya tiene un papel en todo el sistema. De hecho, ha dado lugar a un concepto muy valorado en otros países como es el de "diplomacia universitaria", considerando las redes académicas e investigadoras como algunas de las más dinámicas, versátiles y consolidadas del entramado internacional. La internacionalización ya no puede ser un aspecto aislado de la universidad, sino una perspectiva transversal de toda nuestra actividad.

¿Cómo visualiza el futuro de esta universidad?

He dicho en muchas ocasiones que no conozco ningún país desarrollado que crezca o se desarrolle al margen de sus universidades. La pandemia ha reforzado esta visión, enfatizando la necesidad de soluciones innovativas a muchos problemas sociales y al valor de la I+D+i. Tenemos una oportunidad con la nueva ley de universidades que no podemos desaprovechar. La Universidad de Córdoba tiene los mimbres para consolidar y reforzar su referencia investigadora, y su valor de desarrollo en su entorno. Tenemos una gran universidad.

