6 de cada 10 jóvenes españoles no creen que la Universidad los prepare para enfrentarse con éxito al mundo laboral

El próximo jueves 21 de octubre, el Grupo Adecco, líder mundial en la gestión de recursos humanos, celebrará una nueva edición del Experience Work Day, una oportunidad única para aprender en el que expertos en RR.HH. compartirán todos sus conocimientos y experiencia sobre el mundo laboral con jóvenes de diferentes países del mundo.

Y para conocer la situación de partida en este terreno para la siguiente generación de jóvenes que acceda al mercado de trabajo Adecco ha realizado una encuesta entre más de 4.700 jóvenes de nuestro país para conocer cuáles son sus perspectivas de futuro y qué papel piensan que podrá jugar la Universidad en su acceso al mundo laboral.

Fruto de esta encuesta, el Grupo Adecco ha podido conocer de primera mano las expectativas de los jóvenes y parece ser que 6 de cada 10 no creen que la Universidad los prepare para enfrentarse con éxito al mundo laboral.

Con esta premisa, Adecco organiza este nuevo Experience Work Day, en el que tres estudiantes universitarios y tres representantes de empresas de primer nivel debatirán frente a frente sobre la realidad laboral de los jóvenes y charlarán sobre las verdaderas barreras que se encuentran los universitarios a la hora de enfrentarse a un primer trabajo. Además, en este encuentro se compartirán los principales resultados de esta encuesta titulada "La brecha entre la universidad y la empresa: más allá de título". [si quieres conectarte a la webinar el día 21 a las 12:00 horas puedes hacerlo a través del siguiente enlace: https://bit.ly/3BYW35H ].

En palabras de Alberto Gavilán, director de Talento de Adecco: "Desde las empresas debemos hacer todo lo posible por acercarnos a los jóvenes, naturalizar nuestra relación con ellos y hacer su tránsito a la vida profesional más sencillo. Universidad y empresa deben esforzarse por ampliar modelos de colaboración innovadores donde la formación teórica y práctica se unan y preparen mejor al talento joven para el mundo laboral real".

Qué se espera realmente de la Universidad

Cuando a los jóvenes se les pide que valoren cómo la Universidad ayuda al alumno a enfrentarse con éxito al mercado laboral, son 6 de cada 10 jóvenes los que están en desacuerdo con la idea de que las facultades preparan adecuadamente para dar el salto profesional, un 30,6% asegura que los prepara solo en parte y tan solo el 8,8% considera que el paso por una universidad es una preparación exitosa para el mundo laboral.

En este sentido, los jóvenes creen que la Universidad debería fomentar la realización de prácticas en empresas durante la etapa universitaria (así lo expresan 3 de cada 4), incrementar el asesoramiento en materia de búsqueda de empleo y orientación laboral (49,2%), e impartir un mayor número de formaciones relacionadas con las soft skills (48,7%; también denominadas habilidades blandas, hacen referencia a la combinación de habilidades sociales, habilidades de comunicación, rasgos de personalidad, actitudes, inteligencia social y emocional, etc.). Por último, un 25,7% de los jóvenes cree que sería bueno que se impartiesen más conocimientos teóricos ajustados a las necesidades reales de las empresas.

De cara a elegir su fututo laboral, 1 de cada 3 jóvenes reconoce que nadie le ha asesorado sobre salidas profesionales y búsqueda de empleo; un 32,7% dice que esa información la ha obtenido en su entorno cercano (familiares, amigos, conocidos que ya trabajan ), y un 19% explica haberse asesorado fuera del centro de estudios (en charlas, otros cursos auxiliares o sobre la materia, etc.). Solo un 11,9% de los estudiantes asegura haber encontrado asesoramiento y orientación laboral sobre tu futuro dentro de su centro de estudios, ya fuese a través de los tutores y/o profesores (5,8%) o a través de charlas, formaciones, etc. creadas expresamente para ello (6,1%).

En cualquier caso, un 58% de los jóvenes consultados afirma que sí sabe dónde debe dirigir su búsqueda de empleo y cómo hacerlo, un 16,4% sabe hacia dónde enfocar la búsqueda, pero no sabe cómo materializarlo, un 15% dice saber qué tiene que hacer, pero no quiénes serían los interlocutores correctos y un 10,6% reconoce que ni sabe dónde dirigir su búsqueda de un puesto de trabajo ni cómo hacerlo.

Si esto se baja al detalle, los conocimientos que los jóvenes encuestados reconocen tener en relación al mercado de trabajo son: condiciones laborales existentes (43,1% afirma tener suficiente información), derechos que tienen los trabajadores (42,2% dice conocerlos), habilidades más demandadas por las empresas (41,7% las conoce), tipos de contrato que existen (39,2%) y, por último, de lo que menos información creen tener es de qué carreras profesionales existentes en las Universidades tienen más salidas laborales (solo afirma saberlo 1 de cada 3 encuestados).

Un mercado laboral lleno de incertidumbre: ¿qué marcará la diferencia?

Preguntados por cómo ven su aterrizaje en el mundo laboral una vez finalicen sus estudios, el 43% de los jóvenes consultados piensa que este no será fácil. El 29,1% confiesa que ese paso le genera muchas inseguridades, pero cree que sabrá afrontarlo y el 19% afirma que lo ve como un momento fácil y no le generará mayores problemas.

Además, el restante 8,9% ha dejado la respuesta abierta planteando cuestiones como que no creen que puedan trabajar de lo que están estudiando, que para un primer empleo se piden muchos requisitos, que solo con tener un grado no será suficiente, hay que especializarse o que depende de la zona geográfica en la que vivas el salto es más o menos fácil.

En este sentido, el 83,1% de los consultados cree que las demandas del mercado laboral para los recién titulados son demasiado exigentes, frente al 16,9% que no lo ve así.

Preguntados sobre cuáles son los "problemas" con los que más temen enfrentarse una vez accedan al mercado laboral, un 68% afirma que lo que más le preocupa es no poder desarrollarse profesionalmente dentro de la empresa que los contrate. Un 64,5% también señala como preocupante el que no exista una conciliación adecuada entre su vida personal y profesional. El 56,1% también habla de no compartir sus valores con los de la empresa en la que trabaje.

Ya siendo menos importante (menos de la mitad de los encuestados señala estas opciones) está que el trabajo resulte aburrido (47,1%), que haya mucha diferencia entre lo aprendido en la universidad y el trabajo real (35,1%), no encajar en la cultura corporativa (30,3%) o que el trabajo a desempeñar te resulte aburrido (27,2%).

Un 77,3% de los jóvenes que han participado en el estudio cree que el factor diferencial que más le ayudará a encontrar trabajo será el uso avanzado de nuevas tecnologías, el conocimiento avanzado de idiomas (69,6%), la demostración de soft skills como habilidades de comunicación, inteligencia emocional, etc. (60,1%) y solo el 16% le da importancia a las notas obtenidas en la Universidad.

Sobre cuál sería su trabajo ideal, el 39,4% afirma que sería aquel que le gustase y le permitiese desarrollarse como profesional, un 37% piensa que será aquel que le permita conciliar vida personal y profesional y solo para el 23,6% sería aquel empleo cuyo salario le permitiese desarrollarse personalmente.

Por último, se les ha preguntado a los jóvenes si creen que podrán ejercer su profesión en España o necesitarán emigrar durante unos años para poder crecer profesionalmente. A este respecto, un 63,6% está convencido de que podrá trabajar en nuestro país, un 19,1% piensa que se irá a trabajar fuera de España y un 17,3% opina que a lo mejor durante los primeros años necesita estar fuera para ganar experiencia profesional pero después podrá trabajar aquí.

