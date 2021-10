23 jóvenes becados por Fundación Mahou San Miguel inician su formación en MOM Culinary Institute

La Fundación Mahou San Miguel refuerza su compromiso con la excelencia formativa y la especialización del sector hostelero, dando oportunidades a los jóvenes talentos con menos recursos económicos. Su última iniciativa –que se suma a la consolidada Creamos Oportunidades en Hostelería y Turismo - ha sido unirse como colaborador principal al recién inaugurado MOM Culinary Institute by Paco Roncero & CHA, mediante la creación de un programa de becas específico para los jóvenes que deseen formarse en esta nueva escuela de vanguardia.

Un comité evaluador ha analizado de forma individual cada una de las candidaturas para otorgar estas becas, que pueden cubrir hasta el 100% del coste de la formación en las titulaciones oficiales ofrecidas por este centro: Técnico en Cocina y Gastronomía, Técnico Superior en Dirección de Cocina y Técnico Superior de Servicios de Restauración. Su objetivo es el de incentivar el talento de jóvenes estudiantes y profesionales con vocación por el sector, con el fin de garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso a los ciclos formativos y su continuidad, así como contribuir a la formación de los profesionales más cualificados.

En este primer año, los 23 alumnos becados recibirán una innovadora formación 360° que les capacitará para construir su carrera profesional en el mundo de la hostelería, con una innovadora metodología integral y muy ligada a la sostenibilidad. Cada uno de los ciclos ofertados está dividido en dos cursos y se completa con una parte práctica de 370 horas en restaurantes Estrella Michelin.

Además, complementarán su cualificación profesional con contenidos adicionales como gestión económica y control de costes, marketing y RR.SS., así como organización de eventos y protocolo, que les aportará una visión y una preparación integral para el negocio hostelero. Al mismo tiempo, su aprendizaje se verá puesto en práctica en el aula-restaurante, ubicado en el propio centro y abierto al público, donde los alumnos realizarán parte de sus prácticas, bajo la supervisión de sus profesores.

Con tan solo unas semanas desde su inicio, el propio chef Paco Roncero se muestra muy entusiasmado con el proyecto porque va a permitir a muchos jóvenes desarrollar todo su talento en beneficio de la profesión. "Se trata de un proyecto personal, a partir de mi propia experiencia, porque yo mismo me formé en una escuela de hostelería. Considero que ha llegado el momento de compartir y transmitir todo ese conocimiento que he ido adquiriendo durante estos años, y para ello, me he implicado en todo el proceso formativo y en el desarrollo de los programas, de manera que los alumnos puedan conocer la profundidad y el enorme alcance que supone ser un profesional de la hostelería", asegura el chef.

Desde hace ocho años la Fundación confía en la FP como la mejor opción para impulsar el empleo juvenil de calidad y la profesionalización del sector de la hostelería y el Turismo, por ese motivo, se ha convertido en el colaborador principal de este proyecto.

Virginia Luca de Tena, directora de la Fundación Mahou San Miguel asegura, "estamos muy ilusionados con nuestra colaboración con el MOM Culinary Institute, porque se trata de un concepto muy innovador y vanguardista acorde con el espíritu que queremos transmitir en los programas formativos que impulsamos desde la Fundación. Además, resulta un excelente entorno para formar a los jóvenes y preparar a los futuros profesionales del sector de la hostelería."