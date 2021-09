Seis españoles participan en el programa de reclutamiento 'Welcome to the Jungle' de FOREO

La multinacional tecnológica sueca FOREO ya ha puesto en marcha su programa piloto Welcome to the Jungle, que pretende el reclutamiento de jóvenes talentos ofreciendo un año de formación y prácticas remuneradas. Lanzado en las oficinas de Zagreb, Estocolmo y Madrid, participan 12 jóvenes recién licenciados de los cuales 6 son españoles, quienes se involucrarán durante un año en proyectos de la compañía en la región de West Europe, para convertirse en expertos embajadores de la marca, adquiriendo conocimientos y experiencia en todas sus áreas de negocio.

La mayoría procedentes de Business and Administration, Marketing o International Business, para acceder al programa tuvieron que pasar por un exhaustivo proceso de selección, desarrollando un case study sobre el futuro de la empresa; un test de competencias, diversas entrevistas con responsables de RRHH de FOREO España y, por último, presentando sus casos ante la directiva mundial de la compañía de FOREO (Hrvoje Šarac-COO; Boris Trup?evi?- CEO y Nela Bu?evi?-Global HR Director). "Las nuevas generaciones se identifican con el espíritu de nuestra marca. Ambos queremos cambiar el mundo, romper con los estándares y salir continuamente de la zona de confort. Ese espíritu es el que hace que las personas que forman nuestra familia consigan revolucionar el mundo. La media de edad global de nuestros empleados es de 33 años, creo que el dato habla por sí solo sobre el punto de vista de FOREO sobre las nuevas generaciones", argumenta Verónica López, Directora de Recursos Humanos para Western Europe.

Los elegidos han podido disfrutar recientemente de un periodo formativo que incluyó presentaciones online por parte de todos los departamentos globales y actividades diversas, tanto individuales como en grupo, tales como crear organigramas; analizar la página web de FOREO; hacer role play como agentes del departamento de Customer Care; participar en concursos de preguntas y respuestas sobre los productos o preparar una campaña de marketing en Instagram para el su dispositivo UFO 2, todo ello orientado a comprobar sus habilidades de liderazgo, creatividad o trabajo en equipo. Como actividad estrella del bootcamp, participaron en un divertido escaperoom en el parque del Retiro junto a todos los miembros de la oficina de Madrid, que de esta form quisieron darles la bienvenida y apoyar el lanzamiento del programa.

El objetivo final de 'Welcome To The Jungle' es que los estudiantes se incorporen a FOREO, ya sea en la oficina de Madrid o en cualquier otra parte del mundo. "Vamos a potenciar su talento involucrando a los estudiantes por completo en nuestros proyectos y dándoles una visión de 360º, algo que no pasa en la mayoría de programas de estudiantes de otras empresas. Es un win-win, un compromiso a medio plazo para todos. Esperamos que esto tan solo sea el principio de su carrera con nosotros", explica Verónica.

Para FOREO los programas de formación son muy importantes en un mundo que está en constante evolución, ya que considera esencial facilitar el aprendizaje de conocimientos, pero también ofrecer la oportunidad de aprender sobre el terreno, porque contribuye al desarrollo de los profesionales; en algo que FOREO conoce bien, al ser una marca que ha crecido y ha aprendido 'haciendo'. "Me hubiese encantado formar parte de un programa así al terminar la carrera. FOREO es una compañía que te da la oportunidad de ser tú mismo desde el minuto uno, de contribuir y de sumar al equipo cada día. Todos los días son diferentes y todos los días se evoluciona. Tener ese sentimiento recién graduado tiene muchísimo valor para el crecimiento personal y profesional", concluye Verónica.