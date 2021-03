El Centro Superior de Diseño de Moda impulsa una nueva edición de 'Why don't you', iniciativa cultural que acerca la moda a través de las redes sociales

El Centro Superior de Diseño de Moda de Madrid (CSDMM) de la Universidad Politécnica impulsa una nueva edición de 'Why don't you', la iniciativa que acerca, a través de las redes sociales, la moda y diseño desde diferentes disciplinas.

Diseñadores y profesores del Centro como Ana Locking, Juan Vidal, Miguel Becer -Mané Mané-, Daniel Rabaneda, entre otros, participan en 'Why don't you' y compartirán en el perfil de Instagram del CSDMM y en la web sus recomendaciones para profundizar en moda. Una propuesta cultural para apasionados del diseño.

Así, Ana Locking recomienda 'Fire Talk With Me', la exposición comisariada por la diseñadora y que muestra el compromiso de la moda con la sociedad. Juan Vidal sugiere el podcast 'Creative Conversations with Suzy Menkes' o el documental sobre la vida de Franca Sozzani, 'Franca, Chaos and Creation', icono del mundo de la moda.

Daniel Rabaneda propone explorar el universo de otros creadores con 'Notebook on cities and clothes', documental sobre Yohji Yamamnoto o la biografía de McQueen y John Galliano: 'Dioses y reyes: ascenso y caída de John Galliano y Alexander McQueen'. Además, Miguel Becer -Mané Mané- profundiza en el sector a través del documental de Pierre Cardín. Asimismo, Pedro Mansilla, periodista, sociólogo y crítico invita a visitar las librerías del centro de la ciudad y descubrir nuevas obras.

En las próximas semanas, expertos y profesores como Rubén Gómez -BIIS-, Héctor Navarro y Laura Luceño continuarán aportando contenido como exposiciones virtuales a través de #ThyssendesdeCasa, una propuesta del Museo Thyssen-Bornemisza que permite conocer sus obras desde su web; descubrir la colección del The Museum at FIT de Nueva York o los documentales que rinden tributo a la alta costura, como 'Dessins de mode' protagonizado por Karl Lagerfled, dirigido por Loïc Prigent, entre otras propuestas.