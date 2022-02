El bitcoin y el resto de criptomonedas se desploman tras el ataque de Rusia a Ucrania

El mercado de criptomonedas se ha teñido de rojo intenso en una jornada que será recordada para la historia: Rusia ha dado inicio a la invasión de Ucrania, generando una situación de gran incertidumbre que está golpeando de lleno a todos los mercados y llevándose por delante las cotizaciones de los activos de riesgo como las criptomonedas (bitcoin, ethereum...) o las acciones.

Desde 2020, el bitcoin y el resto de criptomonedas se han comportado como un activo de riesgo, guardando incluso una relación intensa con los movimientos de índices bursátiles como el S&P 500, según revelan las últimas investigaciones del Fondo Monetario Internacional. Esta correlación descarta cualquier parecido entre el bitcoin y el oro (el activo refugio por antonomasia), hoy es una prueba más de ello.

El oro sube y el bitcoin se hunde

Si este año se va a vivir una jornada de aversión al riesgo severo es esta. Los inversores han buscado refugio una vez más en el oro, que ha subido cerca de un 2% y rozado los 2.000 dólares por onza, si bien al cierre del mercado europeo se ha desinflado. Por el contrario, el bitcoin se ha llegado a dejar más de un 9% y caer hasta los 34.800 dólares por unidad (luego los retrocesos se han moderado al 6%, por encima de los 36.000 dólares), mientras que la corrección en ethereum profundizaba hasta el 12% y luego el 9% hasta la zona de los 2.400 dólares.

Activos de riesgo vs refugio

No obstante, resulta clave aclarar que ser activo de riesgo no es negativo per se. Estos son activos que suelen presentar un comportamiento superior cuando la economía crece y la incertidumbre es baja porque se benefician en mayor medida de una mejora de la actividad económica. Las criptomonedas o las acciones son activos de riesgo.

Por el contrario, se entiende por activo refugio aquellas inversiones que en épocas de incertidumbre, recesión económica o crisis financiera (periodos de riesgo económico), pueden ser capaces de mantener la estabilidad o incluso de incrementar sus cotizaciones. Este es el caso del oro, el yen japonés o dólar americano.

"A medida que los criptoactivos se han vuelto más atractivo entre los inversores institucionales, se están comportando más como un activo de riesgo. Los criptoactivos y los mercados estadounidenses se están moviendo a la vez como nunca antes había ocurrido", explica Simon Peters, experto en criptodivisas de eToro. "En mi opinión, parece que los inversores se están posicionando para una mayor caída de los criptoactivos. Los inversores se están inclinando ahora hacia refugios seguros como el oro para superar esta incertidumbre a corto plazo", añade.

La caída del bitcoin tras el ataque de Rusia

Volviendo a los activos de riesgo, las criptomonedas BNB y XRP también caían cerca de un 12% en la agitada mañana de este jueves, mientras que solana se dejaba un 9%. Las criptomonedas vuelven a demostrar que poco o nada tienen que ver con un activo refugio. Los descensos del universo 'cripto' no tienen excepción en esta jornada.

¿Hasta dónde caerá el bitcoin?

La corrección en las criptomonedas ya se venía produciendo en las últimas semanas junto a la de las bolsas globales. El ataque de Moscú sobre Ucrania ha sido la crónica de una muerte anunciada que ha vapuleado a los mercados en las últimas semanas. Los servicios de inteligencia estadounidenses llevaban tiempo advirtiendo de un ataque inminente sobre Ucrania.

Los analistas de Oanda señalan en una nota matutina que el bitcoin está sufriendo aún más si cabe después de caer un 15% desde el jueves pasado. "La aversión al riesgo ha pesado mucho sobre la criptodivisa y, en ausencia de una mejora significativa en Ucrania, podríamos ver más presión sobre ella y otros activos de riesgo".

Con el bitcoin de nuevo por debajo de los 40.000 dólares, la atención vuelve a centrarse en los recientes niveles notables, como son los 33.000 dólares. Pero el gran nivel sigue siendo el de los 30.000 dólares, que ha sido clave durante muchos meses, sentencian estos expertos.

"Centrándonos en las principales criptomonedas, habría que estar pendiente de los mínimos anuales en el Bitcoin (33.076 dólares), una zona que si se pierde daría impulso bajista hasta el nivel crítico de los 30.000 dólares, un suelo creado entre mayo y julio del año pasado", coincide Diego Morín, analista de IG.

"La misma situación tendríamos para el ethereum, con el avistamiento del soporte de los 2.160 dólares (mínimos anuales), por tanto, si la oferta continúa con la fuerza actual ante este conflicto, podríamos tener un testeo al soporte de los 1.800 dólares, mínimos del año 2021", añade Morín.

"Ahora es pronto para saber que ocurrirá con las criptomonedas con la crisis actual, al igual que con el resto de activos, puesto que la incertidumbre podría seguir creando un pánico vendedor, pero todo dependerá de la actuación del proceso que lleven a cabo los países implicados, con una vía diplomática ahora mismo rota", concluye el experto de IG.

"Si seguimos viendo una caída del precio, lo primero que hay que tener en cuenta es que, incluso con todo esto, todavía no hemos alcanzado los mínimos vistos a mediados del año pasado tras la represión de la minería de bitcoin en China, momento en el que vimos caer el precio hasta un mínimo de 29.000-30.000 dólares. Esta sería la primera zona a observar y ver si algunos compradores significativos intervienen", comenta Peters, de eToro. "Históricamente, la mayoría de las crisis geopolíticas han tenido repercusiones mínimas en el mercado global a largo plazo, y la amenaza suele ser más significativa que el evento en sí", remacha.