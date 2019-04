Los fondos luchan por el líder español de comida de mascotas

Nuevo negocio en el foco de los fondos de capital privado medianos. Tal y como ha podido saber elEconomista, el principal fabricante español de comida para mascotas busca comprador. Elmubas Petfood Group, que fabrica la marca blanca de importantes clientes a grandes cadenas como Carrefour, Eroski y Alcampo, sale a la venta valorado en una horquilla de precio de entre 150 y 200 millones de euros.

Según han explicado fuentes financieras a este diario, este proceso ya está avanzado, ya que un buen número de competidores ha pasado la primera fase de ofertas no vinculantes. En concreto, se trata sobre todo de fondos de capital privado como ProA, Alantra, Permira y Portobello, entre otros.

Con más de 30 años de experiencia en el sector, uno de los puntos a favor de esta transacción -que está siendo coordinada por Deloitte- es que cuenta con una importante presencia internacional, ya que distribuye sus productos -piensos secos- a 27 países de todo el mundo, además, desde hace años lleva desarrollando su apuesta por la I+D+i para ganar competitividad. Asimismo, Elmubas se encarga de toda cadena de valor: desde la fabricación (estudio y selección de ingredientes) hasta el packaging y la posterior entrega.

La antigua Piensos Bastida sale al mercado como consecuencia de una situación de relevo generacional, en la que los herederos no quieren seguir adelante con el negocio de la firma. Es más, llevan un tiempo retrasando la ampliación de sus instalaciones, lo que le hará ganar bastante más cuota de mercado en otros países, gracias al pulmón financiero que le proporcionarán los nuevos dueños.

Apetito inversor por el sector

Esta operación llega apenas unos meses más tarde de que se cerrara una transacción dentro de este sector: la venta de Bynsa, el proveedor de comida para mascotas de Mercadona, que acabó en manos de la firma belga United Foods (asesorada por Allen & Overy).

No obstante, este no es el único negocio relacionado con la industria de mascotas que despierta el interés de los inversores. Por ejemplo, Miura es dueño de Tiendanimal en España y Corpfin vendió hace un par de años a TA Associates la cadena Kiwoko. A nivel internacional, Permira participa en la italiana Arcaplanet y KKR participó junto a otros fondos como Bridgepoint en Pets at Home, líder en Reino Unido, antes de su salida a bolsa.