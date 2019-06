Los nueve futbolistas que pueden reventar el mercado de fichajes

Este verano toca romper la hucha. Los grandes clubes de Europa están llamados a reventar el mercado y registrar el año de más gasto en fichajes de la historia. El Real Madrid ha sido el primer equipo en seguir esta norma con sus más de 300 millones de euros destinados en cinco futbolistas, siendo Eden Hazard el más caro hasta el momento con 100 'kilos'.

Aparte del belga, hay varios futbolistas que pueden cambiar de aires dejando unos ingresos muy elevados y casi todos ellos por encima de los 100 millones de euros. Operaciones complicadas, pero que a día de hoy son más factibles que se hagan realidad. Los nombres que están en las agendas de los grandes clubes son: Neymar, Griezmann, Pogba, Joao Felix, Eriksen, Bale, De Ligt, Coutinho o Dembélé.

Neymar

El brasileño del PSG sería, otra vez, el fichaje más caro del verano y en estos momentos solo dos equipos pueden ficharle: Barcelona y Real Madrid. El equipo catalán es el que parte con más ventaja, aunque nunca llegaría a la cifra tan desorbitada que pide el PSG. El equipo parisino se hizo con su fichaje en 2017 por 222 millones de euros. Su valor en la actualidad es de 180, según los datos de Transfermarkt.

Griezmann

El francés cambiará de aires, tal y como confirmó después de la temporada. El Barcelona parte como principal candidato para su fichaje, pero si ficha a Neymar será complicado que pueda hacerlo también con Griezmann. Llegó al Atlético por 30 millones y saldrá por 120, según fija su cláusula de rescisión. Tiene un valor de mercado de 130 'kilos'.

Pogba

El centrocampista francés ha manifestado su deseo de probar otro destino tras una etapa poco exitosa en el Manchester United. En estos momentos tiene dos equipos por los que fichar: Real Madrid y Juventus. Pogba llegó a Old Trafford por 105 millones y actualmente muestra un valor de 100 millones a sus 26 años. No saldrá por menos de lo que costó.

Joao Felix

El delantero portugués, de tan solo 19 años, está a punto de convertirse en jugador del Atlético de Madrid. Los rojiblancos pagarán al Benfica 120 millones de euros, convirtiéndose, de largo, en el fichaje más caro de su historia. Procede de la cantera del equipo lisboeta y su actual valor es de 70 'kilos'.

Eriksen

El centrocampista danés es el segundo nombre que maneja el Real Madrid para reforzar su centro del campo. Si finalmente el club blanco no ficha a Pogba, Eriksen sería el gran favorito, aunque no saldría del Tottenham por menos de 100 millones de euros. Llegó a los 'spurs' por 13,5 millones y su actual valor de mercado es de 100.

Bale

El galés no cuenta para Zinedine Zidane y es el futbolista por el que más dinero puede sacar el Real Madrid. En estos momentos parece difícil su salida, pero el verano no ha hecho más que empezar. Bale llegó al Real Madrid por 101 millones y muestra un valor de tan solo 60. El club blanco no lo malvenderá y tampoco se descarta una cesión.

De Ligt

Sin duda, una de las joyas del mercado. El central holandés de 19 años interesa a casi toda Europa y varios son los clubes que están en la 'pole position' para su fichaje: Barcelona, PSG y Juventus. Es difícil que su traspaso llegue a los 100 millones, pero no se quedará muy lejos. Viene de la cantera del Ajax y tiene un valor de 70 'kilos'.

Coutinho

El brasileño no ha triunfado en el Barcelona y no se ha adaptado al estilo culé desde que llegó en enero de 2018. Fue el fichaje más caro del club (145 millones), y no saldría por menos de 100. En la Premier mantiene un buen cartel, aunque no es descartable su llegada al PSG. El Barcelona necesita su venta para que pueda llegar Neymar o Griezmann. El centrocampista muestra un valor de mercado de 90 millones de euros.

Dembélé

Ousmane Dembélé es otro de los jugadores que podría salir si el Barcelona ficha finalmente a Neymar o Griezmann. El extremo francés llegó a Can Barça en 2017 procedente del Borussia Dortmund por 125 millones de euros y actualmente tiene un valor de 100 'kilos'. Si su club decide ponerle a la venta seguro que no le faltarán novias.

Otros que dejaron millones

Además de estos jugadores, el mercado empezó a moverse hace meses con cifras cercanas a los 100 millones de euros. Lucas Hernández, del Atlético, fichó por el Bayern por 80 'kilos', y De Jong, del Ajax, cerró su traspaso al Barcelona por 75.

En las últimas semanas es el Real Madrid el que ha agitado el mercado con los fichajes de Hazard (del Chelsea por 100 millones de euros) o Luka Jovic (del Eintracht de Frankfurt por 60).