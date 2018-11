UEFA Nations League: España deja de ganar como mínimo 4,75 millones de euros tras no acceder a la Final Four

La selección española de fútbol ha perdido este domingo la posibilidad de disputar la Final Four de la UEFA Nations League tras la victoria de Inglaterra sobre Croacia por 2-1. España estuvo clasificada en el minuto 85 y justo después marcó Kane para apear a los españoles de la fase final.

En el plano económico, España ha dejado de ganar 4,75 millones de euros, como mínimo, por no acceder a la Final Four de la Liga de las Naciones. Sus ganancias en esta competición son de 2,25 millones de euros por el mero hecho de participar en esta competición.

Si España hubiera quedado primera de grupo (por el hipotético empate entre ingleses y croatas), la RFEF habría aumentado sus ganancias en 2,25 millones de euros más.

Ya en la Final Four, por quedar último habría recaudado 2,5 millones de euros, que sumado a los 2,25 por no quedar primero hace un total de 4,75 millones de euros que España ha dejado de ganar como mínimo. Por quedar tercero en la Final Four ganaría 3,5 millones; el segundo se llevaría 4,5 y el ganador tendría 6 'kilos'.

Premios económicos en división A de la Liga de las Naciones:

* Fase de grupos: 2,25

* Ganador del grupo: 2,25

* Final Four:

- Primero: 6

- Segundo: 4,5

- Tercero: 3,5

- Cuarto: 2,5