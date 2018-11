La AFE, Futbolistas ON y UGT se reúnen por primera vez para acordar el convenio femenino

El fútbol femenino da un paso enorme para profesionalizarse. En un reunión acogida en el Consejo Superior de Deportes (CSD), los sindicatos AFE, Futbolistas ON y UGT han constituido la primera mesa negociadora para firmar el convenio colectivo junto a la Asociación de Clubes y el Barcelona, Athletic de Bilbao y Real Sociedad, tres clubes que no pertenecen al citado organismo. Aunque todavía no hay nada concretado, esta reunión marca un inicio en el que todas las partes han mostrado sus posturas.

Tal y como se acordó el mes pasado, AFE como sindicato mayoritario ha tenido tres representantes, mientras que Futbolistas ON y UGT han aportado un miembro. En esta primera reunión, la Asociación de Futbolistas ha manifestado que las bases del texto deben estar acordadas con la RFEF y deben haber un salario mínimo, todavía no estipulado pero con el que acuerdan los otros dos organismos.

También se ha empezado a hablar de la profesionalización del fútbol femenino que llegará con facilidades para las jugadoras para que no tengan que dedicarse a otras actividades, además de las ayudas para las embarazadas, uno de los puntos clave para la Mesa.

Por último, los otros puntos a tratar han sido el reconocimiento de los derechos de imagen, para que no sean propiedad exclusiva de los clubes, la protección ante posibles impagos y el futuro de las jugadoras una vez se retiren. Los sindicatos entiendes que se debe crear un Plan de Ahorro para que una vez acabada la carrera profesional, las futbolistas se puedan acoger a otros puestos laborales relacionados con el deporte.

El primer paso para el convenio colectivo del fútbol femenino que todavía no tiene un acuerdo concreto, pero que sienta las bases para la profesionalización de las mujeres dentro de este deporte.