El Barcelona domina al Real Madrid en el Clásico de los 2.100 millones de euros

Barcelona y Real Madrid protagonizarán una nueva entrega de su eterna batalla el próximo domingo en el Clásico que se jugará en el Camp Nou. Para esta cita, los culés llegan con superioridad en el valor de mercado de sus jugadores. Según los datos de la web especializada Transfermarkt, el equipo de Ernesto Valverde vale 1.140 millones de euros, por los 969 de la plantilla de Julen Lopetegui. Las dos grandes escuadras españolas, sumadas, alcanzan un valor de 2.109 millones de euros.

Los dos jugadores de mayor valor de mercado son culés: Leo Messi y Philippe Coutinho, con 180 y 120 millones de euros cada uno. Completa el 'top 3' Gareth Bale, futbolista más valioso del Real Madrid con una tasación de 90 millones de euros.

Entre los once primeros, hay un reparto claro Barça-Madrid: los azulgrana poseen a seis (además de Messi y Coutinho, Sergio Busquets y Ousmane Dembélé con 80 millones de valoración y Samuel Umtiti y Luis Suárez, con un valor de 70), mientras que los merengues cuentan con cinco (junto a Bale, Toni Kroos y Raphael Varane, con 80 millones de valoración, e Isco y Marco Asensio, con 75 cada uno.

Eso sí, son distancias bastante lejanas respecto a las dos de cabeza. La marcha de Cristiano Ronaldo deja huérfano al club blanco y, precisamente su sustituto, es ahora el futbolista más valorado de la entidad...pero en inferioridad.

El farolillo rojo es para Sergio Reguilón. El canterano del Real Madrid será el jugador más 'barato' del Clásico, con un valor de mercado de tan solo un millón de euros. Le sigue, por el Barcelona, Sergi Samper, con más experiencia en Primera y con un valor de 2,5 millones de euros.

El Barcelona gana al Madrid el Clásico de la alineación más cara

El Barcelona también se impone en el duelo entre las alineaciones más probables. El equipo culé tiene un once titular por valor de 691 millones de euros, superando por poco a los 650 del que, previsiblemente, presentará el Real Madrid en el Camp Nou.

En clave blaugrana, el empuje de Coutinho compensa de sobra la baja de Leo Messi por lesión, a la que se une Samuel Umtiti. El argentino y el francés suman 250 millones de euros que no formarían parte del once inicial. Arthur será su jugador más barato, con un valor de 30 millones de euros. El once inicial que se usa como referencia es el que integra a Ter Stegen (60), Jordi Alba (60), Sergi Roberto (55), Piqué (50), Lenglet (36), Busquets (80), Rakitic (50), Arthur (30), Coutinho (120), Luis Suárez (70) y Dembélé (80).

El resto de jugadores blaugrana, por orden de valoración, son: Malcom (45), Arturo Vidal (35), Nélson Semedo (30), Rafinha (28), Jasper Cillessen (20), Denis Suárez (15), Munir el Haddadi (12), Carles Aleñá (10) y Thomas Vermaelen (5).

Por parte blanca, Asensio y Dani Carvajal se quedarían fuera (con sus fuertes valores de 75 y 60 millones de euros, respectivamente) y Luka Modric y Karim Benzema serían sus titulares más baratos, con 25 y 40 millones de euros de valoración. La baja tasación del croata se debe principalmente a su edad: con 33 años, será el jugador más veterano del Clásico. La alineación tomada como muestra es la formada por Courtois (65), Odriozola (30), Marcelo (60), Ramos (45), Varane (80), Casemiro (60), Kroos (80), Modric (25), Isco (75), Bale (90) y Benzema (40).

Completan la nómina blanca Nacho Fernández (35), Vinicius (35), Lucas Vázquez (25), Mariano (22), Keylor Navas (18), Jesús Vallejo (12), Marcos Llorente (12), Dani Ceballos (12), Kiko Casilla (6) y Federico Valverde (6).