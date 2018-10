Choque por la nueva fecha para negociar el convenio colectivo del fútbol femenino

Sergio de la Cruz Madrid

Las negociaciones para el primer convenio colectivo de la historia del fútbol femenino español tienen una nueva fecha a seguir: la del 22 de octubre, día en que los sindicatos AFE (Asociación de Futbolistas Españoles), UGT (Unión General de Trabajadores) y Futbolistas ON han sido convocados, tras una petición de este último, para lograr un acuerdo de mínimos antes del encuentro oficial del día 25 del mismo mes para retomar las conversaciones.

Tras la primera reunión, saldada el cuatro de octubre con un rotundo fracaso por las cuitas entre los tres sindicatos, Futbolistas ON incidió en la necesidad de una mediación, y ha recurrido al SIMA (Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje) para tratar de conseguir lo que hasta el momento ha sido imposible: determinar la composición de una Mesa Negociadora y el tipo de convenio a redactar (UGT y F-ON defienden un sectorial, mientras que AFE es partidaria de uno de franja).

Esta convocatoria, sin embargo, también ha reflejado la distancia entre AFE y los otros dos negociantes. En declaraciones a este periódico, fuentes del sindicato presidido por David Aganzo sostienen que no les ha sido notificada ninguna cita para el 22 de octubre, aunque reconocen que se podría celebrar una reunión durante la próxima semana. En cualquier caso, aseveran que no hay una fecha fijada y que, ante todo, lo que va primero en su hoja de ruta es hablar con todas las futbolistas afectadas, ya que el parón de selecciones y los compromisos europeos han evitado que esto suceda.

Se trata de una postura que choca con la de los otros dos sindicatos. Futbolistas ON mantiene que la convocatoria del juzgado es para los tres sindicatos partícipes y UGT también reconoce que la llamada les ha llegado, a través del SIMA.

En todo caso, ninguna de las partes está obligada a acudir a esta cita del 22 de octubre. Si se produjese alguna ausencia (AFE no ha estado en las Comisiones Negociadoras del convenio masculino entre LaLiga y F-ON al estar vigente hasta 2020) el asunto no habrá avanzado un solo milímetro y se llegará al 25 de octubre sin haber dado pasos previos para agilizar el proceso.

La AFE, respaldada por las jugadoras

Durante el pasado fin de semana, hasta 190 jugadoras de Primera División expresaron su deseo de ser representadas por AFE en las negociaciones por el convenio. El de la representatividad ha sido uno de los caballos de batalla en las conversaciones, al considerar AFE que poseía el apoyo de más del 90% de las futbolistas, lo que tendría que garantizarle una posición de cierta jerarquía en el proceso.

Futbolistas ON, en palabras a este diario de su presidente, Juanjo Martínez, ha acusado a AFE de querer llegar sin acuerdo a la fecha del 25 de octubre para "hacer valer su manifiesto", mientras que AFE reafirma que su intención es hablar con la totalidad de las jugadoras para que predomine su opinión. La UGT, que hace días insistía en la necesidad de tender la mano a todos los actores, asegura que no se producirá ningún acuerdo en la cita de mediación si no está AFE en la mesa.