El plan de la FIFA para empoderar a la mujer en el fútbol

Soplan vientos de cambio en el fútbol. El balompié mundial, después de muchas décadas anquilosado, empieza a dar pasos encaminados a la igualdad y a acabar con la discriminación en el deporte rey. El máximo organismo del mundo, la FIFA, se ha puesto manos a la obra marcando unos objetivos a cumplirse en un ciclo de ocho años. La UEFA, federación europea, también le ha seguido.

Para 2026, la FIFA desea duplicar el número de futbolistas que hay en la actualidad hasta llegar a los 60 millones de jugadoras. Es solo el dato anecdótico de un plan mucho más ambicioso y que tiene cinco líneas maestras: el crecimiento de las profesionales dentro y fuera del campo, mejorar las competiciones, aumentar el valor de la marca del fútbol femenino, perseguir el equilibrio entre géneros y, en definitiva, empoderar a la mujer en un deporte tradicionalmente masculino.

De esta manera, el organismo presidido por Gianni Infantino se propone una galería de objetivos que se desarrollará en múltiples flancos: apostar por la formación en entrenadoras, jugadoras y árbitras, la profesionalización, potenciar la imagen del Mundial, crear nuevas competiciones...

La intención de la FIFA es doblar el número ligas juveniles de federaciones, establecer estrategias coordinadas para fomentar el fútbol femenino y conseguir que, de cara a 2019, fecha del próximo Mundial, 1.000 millones de espectadores vean la competición.

No se olvida, en este sentido, el factor social del deporte. Es ahí donde la FIFA piensa actuar con la colaboración de ONG's y los Estados para alzar la voz sobre problemas sociales y sanitarios y, mediante acuerdos con estas asociaciones, "elaborar proyectos sostenibles que mejoren las vidas de las mujeres".

La FIFA quiere tomar partido en este proyecto y, para dar ejemplo, propone que el tercio de su comité sea femenino en 2022, mientras que pone en 2026 la fecha para que todas las federaciones tenga, al menos, una mujer en sus consejos directivos.

La UEFA se une a FIFA

Casi en paralelo, la UEFA también ha lanzado un proyecto destinado a dar fuerza a las mujeres en el fútbol. La federación europea ha anunciado que, a partir de 2020, aumentará en un 50% (de 100.000 a 150.000 euros) el dinero proporcionado cada país miembro para proyectos de desarrollo de fútbol femenino.

Además, ha anunciado su asociación con Women in Football, organización sin ánimo de lucro que trabaja por un cambio en la mentalidad mundial sobre el papel de las mujeres en el deporte rey. La adhesión será a la campaña 'What if', que busca un impacto social a todos los niveles para concienciar de la importancia de un fútbol igualitario, sin discriminación y para todos.