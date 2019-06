Renta 2018 | ¿Qué pasa si me equivoco al presentar la declaración? ¿Qué hago? ¿Se puede anular y presentar otra vez?

En plena cuenta atrás de la campaña de Renta 2018 que finaliza definitivamente el próximo día 1 de julio, aún hay dudas importantes que asaltan a algunos contribuyentes. ¿Qué pasa si me equivoco al hacer la declaración de la Renta? ¿Se puede anular aunque ya haya sido presentada? ¿Qué tengo que hacer? Consulte nuestro especial de Renta 2018

Y en caso de que me equivoque... ¿Hacienda me avisa o directamente me sanciona? ¿Y si no presento la declaración y resulta que estaba obligado a hacerlo qué pasa? Lo primero no pierda la calma, porque los errores en la declaración de la Renta se pueden subsanar. Le contamos todo lo que debe saber sobre estas cuestiones de la mano de Benjamí Anglès Juanpere. Este experto en derecho tributario de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) nos resuelve algunas cuestiones importantes.

¿Qué pasa si me equivoco al presentar la declaración de la Renta 2018? ¿Y si me doy cuenta después? ¿Se podría modificar? ¿Cómo debo hacerlo?

Durante el plazo de presentación de Renta, usted puede rectificar la declaración ya presentada y presentar una nueva declaración sin mayor problema a través de la misma aplicación utilizada (por ejemplo vía web). Se podría decir que la última versión sería la válida.

¿Y si ya se hubiera pasado el plazo para presentar la renta de ese año (en esta campaña el 1 de julio)?

Si una vez presentada la declaración y finalizado el plazo se advierten errores u omisiones en los datos declarados, el cauce para modificaciones es diferente dependiendo de que los errores u omisiones hayan causado un perjuicio al contribuyente o a la Hacienda Pública.

Errores en perjuicio del contribuyente. Si el contribuyente declaró indebidamente alguna renta exenta, computó importes en cuantía superior a la debida u olvidó practicar alguna reducción o deducción a las que tenía derecho, existe un apartado específico en el aplicativo de Renta Web para solicitar la rectificación de autoliquidaciones. No obstante, también puede presentar un escrito a la Agencia Tributaria correspondiente a su domicilio fiscal solicitando la rectificación de su autoliquidación.

Errores en perjuicio de la Hacienda Pública. Los errores u omisiones en declaraciones ya presentadas que hayan motivado la realización de un ingreso inferior al que legalmente hubiera correspondido o la realización de una devolución superior a la procedente deben regularizarse mediante la presentación a través de Renta Web de una declaración complementaria a la originalmente presentada.

¿En caso de un error en la declaración... Hacienda penaliza a posteriori directamente o te avisa antes y te da tiempo a corregirlo?

La Agencia Tributaria nunca avisa para que rectifique usted voluntariamente sin consecuencias. O le hace una complementaria con los recargos e intereses que correspondan o le hace una inspección con las sanciones correspondientes.

¿Y si se le olvida realizar la Declaración y estaba obligado a hacerla qué pasa?

Hacienda nunca avisa antes de finalizar el plazo para que pueda usted corregir su declaración. Depende de usted que la declaración sea correcta. Es su responsabilidad.

En todo caso, presentar una declaración fuera de plazo tiene consecuencias. Eso sí, la penalización dependerá de si declara voluntariamente o porque Hacienda lo ha requerido. Pero también del tiempo que se tarde en regularizar la situación.

Si la declaración fuera de plazo es voluntaria, aparte de ingresar la cuota correspondiente al impuesto, conllevará la aplicación de recargos de extemporaneidad, que van desde el 5% al 20% de lo dejado de ingresar en función del tiempo transcurrido, además de intereses de demora si ha transcurrido un año o más del plazo voluntario de declaración.

En cambio, si Hacienda requiere la declaración, aparte de ingresar la cuota correspondiente al impuesto, conllevará la imposición de sanciones tributarias, que van desde el 50% al 150% de lo dejado de ingresar, en función de diferentes parámetros, como la cuantía, la ocultación o el uso de medios fraudulentos. También se puede conseguir una reducción de la sanción si se muestra conformidad con la misma.

Por consiguiente, siempre es mejor declarar voluntariamente, aunque sea fuera de plazo, que esperar que sea Hacienda quien nos lo requiera.

¿Se podría reclamar en caso de necesitarlo? ¿Hay un plazo para hacerlo?

Sí. Siempre es posible presentar recurso de reposición o reclamación económico-administrativa contra los actos de gestión de un impuesto, antes de acudir a los tribunales de justicia. En el caso de autoliquidaciones, como el IRPF, el plazo para recurrir es de 4 años.