Hacienda ya ha pagado la Renta a más de 4,5 millones de españoles: qué pasa si aún no te han ingresado la devolución

En el primer mes de Campaña de la Renta 2023-2024 la Agencia Tributaria ya ha pagado devoluciones a 4,58 millones de contribuyentes por un valor de 3.135 millones de euros. Todavía quedan millones de personas (no solo las que aún no han entregado la declaración, también las que aún no han recibido la devolución) pendientes de recibir un ingreso de parte de Hacienda, pero todo lleva su tiempo.

Lo primero que debe saber el contribuyente al que la declaración le ha salido 'a devolver' y aún no tiene el dinero en su cuenta bancaria es que, aunque las transferencias no son instantáneas, no suelen demorarse demasiado. Con el paso de las semanas se acumulan las devoluciones, pero Hacienda va resolviendo los expedientes de forma más o menos rápida.

Con todo, existen casos en los que la devolución que les tiene que ingresar Hacienda tarda más de lo normal. Ahí surgen las dudas y va creciendo la impaciencia: ¿qué plazo tiene la Agencia Tributaria para pagarme la Renta?

El artículo 103 de la Ley del IRPF (puede consultarla en este enlace) especifica que la Agencia Tributaria cuenta ha de realizar la liquidación de la declaración "dentro de los seis meses siguientes al término del plazo establecido para la presentación de la declaración". Si el contribuyente entregó la declaración fuera de plazo, estos seis meses comienzan desde el día de entrega de la declaración.

Esto, aplicado al calendario de la Renta 2023-2024, tiene los siguientes efectos: dado que la campaña finaliza el 1 de julio de 2024, Hacienda podrá pagar las devoluciones hasta el 1 de enero de 2025. Hasta que llegue ese plazo, el contribuyente ha de esperar porque el organismo no tiene por qué pagarle antes.

Qué pasa si Hacienda te paga la Renta fuera de plazo

¿Y si, pasado el plazo para pagar, Hacienda aún no ingresa el importe de la devolución al contribuyente? La Ley del IRPF contempla que eso pueda pasar, ya que en ocasiones la Agencia Tributaria ha de realizar pesquisas complementarias sobre declaraciones que tienen aspectos complicados. Otras causas pueden ser la existencia de datos incorrectos o la revisión de gastos o ingresos declarados por los autónomos, según relatan en, plataforma especializada en la gestión de impuestos.

En el caso de que la devolución de Hacienda se realiza fuera de plazo, la Ley del IRPF obliga al organismo a pagar intereses de demora. "Transcurrido el plazo establecido sin que se haya ordenado el pago de la devolución por causa no imputable al contribuyente, se aplicará a la cantidad pendiente de devolución el interés de demora", explica ese mismo artículo 103.

Los intereses de demora se diseñan en los Presupuestos Generales del Estado. A falta de unas cuentas para 2024, aplican las de 2023. En los Presupuestos Generales del Estado de 2023 (puede consultarlos en este enlace) se especifica que el interés de demora es del 4,0625%.