Un grupo de 631 inversores institucionales piden más acción a los gobiernos contra el cambio climático

The Investors Agenda, una iniciativa lanzada por Asia Investor Group on Climate Change, Carbon Disclosure Project, Ceres, Institucional Investor Group on Climate Change, Principles for Responsible Investment y la UNEP Finance Iniciative, ha aglutinado a 631 grandes inversores institucionales que gestionan más de 37 billones de dólares en activos para reclamar a los gobiernos que redoblen sus esfuerzos para luchar contra la crisis climática global y alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

La Declaración Mundial de los Inversores a los Gobiernos sobre el Cambio Climático, elaborada por estos siete Socios fundadores, insta a eliminar gradualmente el carbón, poner un precio significativo a la contaminación por CO2, poner fin a los subsidios a los combustibles fósiles, actualizar y mejorar la calidad de vida de la población y reforzar las contribuciones determinadas por los países para cumplir los objetivos del Acuerdo de París.

La declaración se produce tras la llamada a la acción del Secretario General de las Naciones Unidas, António Guterres, en sus observaciones a los Jefes de Estado y de Gobierno en la apertura de la COP25.

"Veo a la comunidad de negocios y financiera muy activa. Recibimos una carta de los líderes de la industria de gestión....pidiendo a los líderes políticos que mejoren la acción climática, que pongan fin a los subsidios para combustibles fósiles, y pongan precio al carbono", dijo el Secretario General.

La firma de la Declaración Mundial de los Inversores a los Gobiernos sobre el Cambio Climático es un punto de acción que coincide con la prevista puesta en marcha hoy del llamado Plan de Acción de Santiago, que se espera que arranque esta misma tarde con la participación de medio centenar de ministros de finanzas mundiales, entre ellos, la española Nadia Calviño, el chileno, Ignacio Briones; el mexicano Arturo Herrera, así como el director del FMI, Tao Zhang.

The Investor Agenda es una iniciativa de colaboración que tiene como objetivo acelerar y ampliar las acciones de los inversores en todo el mundo, que son fundamentales para hacer frente al cambio climático y la consecución de los objetivos del Acuerdo de París con el fin de mantener la estabilidad mundial el aumento medio de la temperatura a no más de 1,5 grados centígrados.