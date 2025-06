¿Cuánto crecen las criptos en el mundo? Solo Binance suma cada día al mercado una ciudad entera como Santander

El mercado cripto está creciendo a toda velocidad. Aunque el bitcoin existe desde 2008 -lo que marca el punto de partida de los activos digitales- y la industria lleva años evangelizando, la adopción en los últimos meses está siendo exponencial. Los altos precios han contribuido al interés por las criptos, también la regulación europea o la entrada de las grandes gestoras en Estados Unidos. Al menos, cada día entran 160.000 personas en el mercado, lo equivalente a una ciudad entera como Santander, según datos de Binance.

La plataforma de criptomonedas incorpora en todo el mundo dos usuarios por segundo o 160.000 personas al día, lo que equivale a la población de Santander, explica el consejero delegado de Binance en España, Javier García de la Torre, en la presentación de un informe de adopción cripto. La firma lleva creciendo a este ritmo desde enero de 2024. Aunque la compañía cumple ocho años, el interés masivo por comprar e invertir en activos digitales es mucho más reciente.

Solo Binance añade una ciudad como Santander cada día, pero hay cientos de plataformas de intercambio de criptos, por lo que la adopción en el mundo es muy superior. En concreto, este exchange tiene casi la mitad de la cuota de mercado a nivel global y 275 millones de usuarios. "Este crecimiento que estamos viendo de usuarios viene por la legitimización del activo. También estamos viendo que el crecimiento institucional es muy alto. Y el precio del bitcoin también influye y los máximos de marzo de 2024, las posteriores subidas de agosto y tras las elecciones de Estados Unidos. Sí que es cierto que los aumentos del precio del bitcoin atraen la atención de los usuarios y es esa atención la que está trayendo nuevos usuarios", señala el directivo.

¿Cómo invierten los españoles en cripto?

Esa tendencia global, en la que la adopción es más reciente y está en un punto álgido, también se observa en España. El 9% de la población nacional está ya en el mercado cripto, según datos de Banco Central Europeo (BCE). De los usuarios de Binance, el 52% de los encuestados españoles se han incorporado en el último año al mercado y, en Europa, el 45% ha entrado en estos últimos 12 meses, según la encuesta que ha realizado la compañía a más de 16.000 personas. En nuestro país, el 38% de los usuarios llevan entre uno y cinco años invirtiendo en cripto.

La gran mayoría de los inversores en activos digitales en España son hombres, el 81%. Aunque la presencia de mujeres es muy inferior, supera la media europea (el 13%). El 58% de los usuarios tiene entre 26 y 45 años, según la misma encuesta. "El perfil típico de cripto, sí, es un hombre entre 25 y 45 años, pero también te vas a encontrar mujeres de más de 50. ¿Cripto es para todos? En España, sí", dice García de la Torre.

A nivel nacional, la mayoría de los usuarios hacen dos tipos de operaciones: comprar una vez y aguntar la posición (hodl, en jerga cripto) o asignar un dinero semanal o mensual fijo de compra e ir construyendo una posición progresivamente (estrategia DCA, en lenguaje financiero). "Los usuarios en España tienen una visión de largo plazo. Lo vemos muy claramente porque el largo plazo va muy ligado al caso de uso de bitcoin, que el de cripto como reserva de valor. Pensar que las criptos son un tipo de inversión de alto riesgo y alto rendimiento, en España, no lo vemos tanto. En Europa, sí", añade. El 14% de los usuarios en nuestro país hacen trading a diario.

En España, los inversores minoristas han llegado antes al mercado cripto y, parte de ese alto crecimiento actual, tiene que ver con una entrada más reciente de los institucionales. Aunque los clientes retail siguen aumentando, los institucionales duplican la adopción de estos en los últimos meses.

¿Puede haber un cambio de ciclo?

Ahora, el bitcoin se encuentra en un círculo virtuoso: en máximos históricos y creciendo en adopción minorista e institucional, en el que la oferta supera la demanda. A nivel técnico, esto encaja con el halving de la criptomoneda, el proceso que rige su emisión y que se produce en fases de cuatro años. El último evento de este tipo se produjo en abril de 2024 y entre los 12 y 18 meses posteriores a este acontecimiento, suele seguirle un mercado alcista. Justo el punto en el que nos encontramos ahora. Sin embargo, pasado ese periodo, históricamente, se sucede un mercado bajista. Como aún estamos en pleno auge, habrá que ver si, en esta ocasión, el ciclo se vuelve a cumplir.

Sobre cómo pueden evolucionar las cosas más adelante y si hay riesgos de que esta racha se frene, el CEO de Binance en España cree que es imposible anticiparse, pero cree que el bitcoin empieza a comportarse de forma distinta respecto a los años previos, por lo que podría estar en un punto de inflexión.

"No sabemos qué va a pasar en el futuro porque los mercados son impredecibles. La primera corriente de pensamiento es la más tradicional, la que sostiene que el halving de bitcoin representa el inicio y el final de cada ciclo. Si tomamos como referencia el halving del año pasado, puede haber un comportamiento parecido, pero, a principios de este año, esa correlación no está siendo tanta. La segunda corriente de opinión sostiene que la entrada de los institucionales y esa reserva de valor, está haciendo que ya no se sigan tanto los ciclos porque ya no hay tanta correlación del bitcoin con el Nasdaq y ya va más un poco con el oro y el agregado monetario M2 a nivel global. Aún así, es muy complicado saber qué es lo que va pasar, hay estar muy pendientes al mercado y a cada proyecto", zanja.