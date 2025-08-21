Domina tus juegos con este ratón gaming Razer, pensado para una precisión extrema, comodidad y máximo control por 40€

Cuando hablamos de periféricos para jugar, pocas cosas son tan decisivas como el ratón. No se trata solo de mover el cursor, sino de tener en la mano una herramienta que responda al instante, que sea cómoda y que aguante largas sesiones sin fallar. El Razer Basilisk V3 X HyperSpeed cumple con todo eso, combinando un diseño muy pulido con un rendimiento pensado para competir.

Además, ofrece algo que muchos ratones inalámbricos no logran equilibrar bien: velocidad y autonomía. Con su tecnología HyperSpeed Wireless disfrutas de una latencia ultrabaja comparable a la de un cable, mientras que en modo Bluetooth la batería dura meses. Esa mezcla de control absoluto, personalización y durabilidad lo que lo convierte en una opción muy atractiva para cualquiera que quiera jugar sin limitaciones. Además, ahora puede ser tuyo rebajado un 27% en Amazon.

Lo mejor de este ratón de Raze

Diseño ergonómico emblemático con 9 botones programables, perfecto para personalizar accesos directos y macros.

emblemático con 9 botones programables, perfecto para personalizar accesos directos y macros. Doble conectividad : HyperSpeed Wireless para latencia ultrabaja o Bluetooth para maximizar horas de juego.

: HyperSpeed Wireless para latencia ultrabaja o Bluetooth para maximizar horas de juego. Duración de batería impresionante : hasta 285 horas con HyperSpeed y más de 500 en Bluetooth.

: hasta 285 horas con HyperSpeed y más de 500 en Bluetooth. Sensor óptico Razer 5G de 18 000 PPP, que garantiza movimientos precisos hasta el último píxel.

que garantiza movimientos precisos hasta el último píxel. Switches mecánicos de 2ª generación , más consistentes y duraderos (hasta 60 millones de clics).

, más consistentes y duraderos (hasta 60 millones de clics). Iluminación Razer Chroma RGB, con 16,8 millones de colores y efectos sincronizados con juegos compatibles.

¿Por qué elegir este modelo?

El Basilisk V3 X HyperSpeed no sólo se siente cómodo en la mano, también resuelve uno de los grandes problemas de muchos ratones inalámbricos: la autonomía. Mientras otros se quedan cortos en sesiones largas, este mantiene el tipo incluso en jornadas intensas. Además, la posibilidad de alternar entre conexión ultrarrápida o Bluetooth lo hace muy versátil, tanto para competir como para usarlo en el día a día sin preocupaciones.

Lo que gusta

Lo que más llama la atención es la sensación de control. El sensor reacciona al instante y la precisión se nota especialmente en juegos donde cada movimiento cuenta. Los botones adicionales son un plus al poder asignar comandos rápidos, que marcan la diferencia en shooters, MOBAs o incluso en tareas de productividad.

Por si fuera poco, los efectos de iluminación Chroma le dan ese toque personalizable que muchos buscan en su setup.

Actualmente, el Razer Basilisk V3 X HyperSpeed está disponible en Amazon, con envío rápido y descuento del 27% que lo hace aún más atractivo.

Es un ratón que une diseño, tecnología de primer nivel y una autonomía que sorprende. ¿A qué estás esperando?

