Para quienes no quieren elegir entre café frío o caliente: la esspreso semiautomática de Cecotec es una cafetera que se adapta a ti

Si algo se agradece por las mañanas es poder tomarte un café como el de tu cafetería favorita sin salir de casa. La cafetera esspreso semiautomática Cecotec Cafelizzia ColdBrew hace justo eso, te pone un espresso, un capuchino o incluso un café en frío en menos de lo que tardas en ponerte las zapatillas. Todo con una pantalla táctil que hace que preparar tu café sea casi tan fácil como abrir una app.

Además, no hablamos de una cafetera cualquiera. Esta semiautomática viene bien equipada con cosas que deberían ser básicas, pero que no todos los modelos traen: 20 bares de presión, vaporizador orientable, capacidad generosa de depósito y un diseño elegante y compacto que no molesta ni en cocinas pequeñas. Hoy, por cierto, puedes encontrarla rebajada un 32% en PcComponentes.

Lo mejor de la Cecotec Cafelizzia ColdBrew

Sistema ColdBrew versátil : café frío, templado o caliente, tú eliges la temperatura.

: café frío, templado o caliente, tú eliges la temperatura. Pantalla táctil intuitiva : prepara espresso o capuchino con un par de toques.

: prepara espresso o capuchino con un par de toques. 20 bares de presión : extrae el máximo aroma y crea esa crema densa que tanto gusta.

: extrae el máximo aroma y crea esa crema densa que tanto gusta. Vaporizador orientable : espuma leche, calienta agua para infusiones o simplemente sube la temperatura de tu bebida.

: espuma leche, calienta agua para infusiones o simplemente sube la temperatura de tu bebida. Brazo con doble salida : prepara dos cafés al mismo tiempo sin esperar.

: prepara dos cafés al mismo tiempo sin esperar. Depósito grande y extraíble (1,2 L): menos recargas, más comodidad.

menos recargas, más comodidad. Calientatazas integrado : tus tazas listas para que el café no pierda ni un grado.

: tus tazas listas para que el café no pierda ni un grado. Fácil de limpiar: tiene una bandeja de goteo desmontable.

Comprar en PcComponentes por 87,49 euros

¿Por qué esta cafetera y no otra?

Porque soluciona varios problemas a la vez: ahorra espacio, es rápida, se limpia sin drama y puedes hacer desde un espresso cargado hasta un café frío bien suave sin tener que comprar dos máquinas distintas. Además, que venga con funciones como la pantalla táctil o el brazo para dos cafés suma puntos frente a otros modelos más limitados.

Lo que más destaca entre usuarios

Según las valoraciones de compradores en Amazon (más de 10.000 reseñas), lo que más gusta es la facilidad de uso y la versatilidad del sistema ColdBrew. Muchos mencionan lo bien que espuma la leche y lo cómodo que es no tener que rellenar el depósito cada poco tiempo.

Ahora mismo está disponible en PcComponentes con del 32%, envío rápido y todas las garantías de la marca. Una buena oportunidad si estabas pensando en renovar tu cafetera.

La Cecotec Cafelizzia ColdBrew no solo encaja bien en cualquier cocina, también en la rutina de quienes quieren disfrutar de un buen café.

