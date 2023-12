MakeUp Your Mix: consigue un lookazo esta Navidad con los 3 imprescindibles de Maybelline

¡Bienvenida al backstage de tu propia expresión artística! Esta Navidad, Maybelline te invita a transformarte en la directora de tu propio espectáculo de belleza con el lema 'Make up your mix'. Porque así como tu playlist favorita es una mezcla de temazos que te acompañan en cada momento, el maquillaje de Maybelline te ofrece una sinfonía de posibilidades para que explores todas tus versiones.

Imagina tu rostro como un lienzo en blanco listo para ser pintado con los colores de tu personalidad. Al igual que puedes elegir entre seguir el orden establecido de tu playlist o saltar de canción en canción según tu estado de ánimo, con Maybelline puedes innovar, cambiar tu estilo o apostar por lo clásico, ¡sin límites ni miedos! Desata tu creatividad y consigue un lookazo que dejará a todos con la boca abierta.

Consigue tus imprescindibles de maquillaje de Maybelline

Esta temporada, los cosméticos de Maybelline serán como esos temas que no te puedes sacar de la cabeza. Desde la máscara de pestañas de Maybelline que dará vida a tu mirada hasta los pintalabios que serán la banda sonora perfecta para unos labios rojos, voluminosos y súper brillantes. ¿Planeas una cena de chicas? Prepárate para una mirada de infarto con un toque de glitter. Maybelline tiene todas las combinaciones posibles para que encuentres el acabado que buscas, sin importar el plan. Si te sientes perdida en el backstage del maquillaje, no te preocupes. Maybelline te propone tres básicos infaltables en tu rutina para deslumbrar en los looks más impresionantes de la Navidad: un pintalabios, una máscara de pestañas y un corrector de Maybelline. Con estos ingredientes mágicos, podrás personalizar tu look, darle un toque elegante o simplemente añadirle un poco de brilli brilli. ¡Atrévete a maquillarte siguiendo tu propio ritmo y descubre el arte de expresarte con Maybelline! Así que este diciembre, ¡prepárate para brillar con tu propio mix de belleza! Que cada brochazo sea una nota en la partitura de tu estilo, porque con Maybelline, tu maquillaje será la banda sonora que te acompañará en todos tus planes. Una cena improvisada, esa reunión de amigas que acaba en fiestón, o un paseo bajo las luces navideñas... tu mejor versión gracias a Maybelline.

¡Descubre el poder de los labios que desafían todas las reglas con Maybelline Superstay Vinyl Ink! Estos pintalabios son la clave para un look inolvidable esta Navidad. Su tinta líquida vegana se adhiere a tus labios como un imán, garantizando un color intenso y un brillo de ensueño que dura hasta 16 horas. ¿El secreto? Tecnología de vinilo fijo a prueba de todo, ¡incluso de besos apasionados! Rompe con lo convencional y haz que tus labios sean los protagonistas de cada momento. Los tonos rojos son siempre un acierto en estas festividades, pero con 16 opciones disponibles, encontrarás el tono perfecto que te represente. Desde los clásicos hasta los atrevidos, estos labiales Maybelline te permiten expresar tu estilo único. Agita, aplica con confianza y prepárate para destacar. Este es tu momento para desafiar las normas de la belleza. ¡Atrévete a brillar con Maybelline Superstay Vinyl Ink y haz que tus labios cuenten la historia más audaz de estas fiestas!

¡Prepárate para un combo explosivo de belleza! Si ya te enamoraste del impacto del pintalabios Superstay Vinyl Ink, espera a descubrir la máscara de pestañas Maybelline The Falsies Surreal. Porque sí, unos labios bonitos son un must, ¡pero una mirada de infarto es el secreto para cautivar! Esta máscara te brinda un +36% de longitud y un x10 de volumen, ¡todo en una sola pasada! Lo mejor es lo fácil que es conseguir unas pestañas espectaculares. Su cepillo de hélices atrapa cada pestaña, dándoles color, volumen y longitud en un instante. Domina el arte de la mirada intensa para las noches de fiesta u opta por un look más natural durante el día. La versatilidad está en tus manos. Con Maybelline, siempre llevarás contigo el toque perfecto para cada ocasión ¡hazte con la máscara The Falsies Surreal y conquista todas las miradas!

¡Despiértate con confianza y despídete de las ojeras y granitos! El corrector de Maybelline es como la varita mágica del maquillaje, haciendo desaparecer imperfecciones casi por arte de magia. Con su fórmula hidratante enriquecida con Bayas de Goji y Haloxyl, prepárate para unas fiestas sin rastro de granitos ni imperfecciones. El famoso borrador de Maybelline es el rey de los correctores. Su aplicador de microfibras suaves actúa como un borrador virtual, reduciendo signos de fatiga, alisando patas de gallo y líneas de expresión, eliminando granitos y unificando el tono de la piel. Este básico de maquillaje se convertirá en tu mejor aliado para lucir una piel impecable y una mirada radiante en estas fiestas. ¡No te puedes resistir!

Y ahora que tienes en tus manos los tres imprescindibles de maquillaje de Maybelline, la diversión está por comenzar. ¿Con qué otros productos vas a combinarlos? Las posibilidades son infinitas esta Navidad. Juega, experimenta y ¡make up your mix para conseguir el look perfecto!