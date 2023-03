Aspirador vertical sin cables Conga RockStar 1600 X-Treme: limpieza cómoda y eficiente garantizada ¡con 17% de descuento!

¿Aún no conoces los aspiradores sin cable? Pues debes saber que para muchos ya es un aparato imprescindible. Y es que, sin duda, no tiene nada que envidiarle a un aspirador convencional. Los que no llevan cable resultan ser mucho más prácticos, más versátiles, más fáciles de usar, más ligeros, apenas ocupan espacio y, además se pueden amoldar a cualquier ritmo de vida. Este tipo de aspiradores son la opción perfecta para cualquiera que busque limpiar su casa de la forma más rápida y cómoda.

Si llevas tiempo queriendo sustituir tu aspirador convencional por uno sin cable, tenemos la opción perfecta para ti: el aspirador sin cable Conga RockStar 1600 X-Treme de Cecotec. Este aspirador vertical sin cables 3 en 1 dispone de un motor digital, un potente cepillo Jaliscazo, una gran potencia de 680 W y 26 kPa, 230 aW, una autonomía de hasta 75 minutos, una pantalla digital que resulta muy cómoda, además de 4 diferentes modos de funcionamiento: Eco, Medio, Turbo y Smart Auto. Ahora puedes hacerte con el robot aspirador Conga RockStar 1600 X-Treme con un descuento de 40 euros, que encontrarás disponible en la web de Cecotec.

Comprar en Cecotec por 199 euros

El aspirador sin cable Conga RockStar 1600 X-Treme consiste en un aspirador 3 en 1: vertical, escoba y de mano. Cuenta con un motor con tecnología digital Brushless, que aporta mayor velocidad, menor ruido y alarga la vida útil del aspirador. También, incluye la máxima potencia de succión y un diseño 360 que elimina el polvo de cualquier sitio. Además, su sistema Typhoon incrementa su gran poder de succión hasta 230 aW, para así poder llegar a aspirar cualquier tipo de suciedad.

Por otro lado, el aspirador sin cable Conga RockStar 1600 X-Treme dispone de tecnología ForceSonic, que aspira cualquier tipo de suciedad, sistema Multiphasic System que garantiza la máxima eficiencia y una pantalla digital en la que podrás ver el porcentaje de batería restante, seleccionar uno de los 4 modos disponibles de aspirado según el momento (Eco, Medio, Turbo y Auto), entre otros.

Gracias a su batería de Ion-Litio de 2500 mAh y 29,6 V tendrás una autonomía de hasta 75 minutos. Y su tecnología 360º, hace posible aspirar por completo tu casa sin necesidad de recargar el aspirador, siendo capaz de llegar a todos los rincones. Y eso no es todo, también cuenta con tecnología Cyclonic System que aporta avances de última generación en aspiración. Ésta trata de separar las partículas mediante fuerza centrífuga y a través de un doble filtrado de alto rendimiento.

El aspirador sin cable Conga RockStar 1600 X-Treme será tu mejor compañero de limpieza por su alta eficacia y comodidad. Cómpralo ahora por menos de 200 euros gracias al descuento disponible en la web de Cecotec.