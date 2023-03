Consigue este cepillo de dientes eléctrico Xiaomi en el Aniversario de AliExpress ¡por menos de 7 euros!

¿Todavía no te has pasado a la moda del cepillo de dientes eléctrico? En los últimos años no han parado de ganar terreno a los modelos convencionales, pues su eficacia está avalada por los profesionales de la salud dental. Tienen un cabezal diseñado para llegar a todos los rincones de la boca y eliminar hasta un 100% más de placa bacteriana. ¡Es la alternativa que tu boca necesita si quieres lucir una sonrisa mucho más blanca y cuidada!

Si hasta ahora habías evitado comprar un cepillo de dientes eléctrico por su precio, ¡tenemos la solución! El gigante del comercio electrónico, AliExpress, está de Aniversario y para celebrarlo ha lanzado una promoción con una gran selección de productos al 90% de descuento. Sus ofertas estarán disponibles hasta el 27 de marzo y ahora también te puedes beneficiar de las mejores condiciones gracias a AliExpress Choice.

Este nuevo canal llega para envíos gratuitos en pedidos superiores a 10€, entregas garantizadas en un plazo máximo de 10 días y hasta tres devoluciones gratuitas al mes. Aprovecha estas fantásticas condiciones para conseguir un cepillo de dientes eléctrico Xiaomi Mijia T100 con un 68% de descuento. Además, no olvides aplicar los siguientes códigos para disfrutar de tus productos favoritos al mejor precio.

4 euros dto. en compras de 5 euros: ESNEW04

8 euros dto. en compras de 50 euros: Newmallmedia08

15 euros dto. en compras de 100 euros: Newmallmedia15

25 euros dto. en compras de 150 euros: Newmallmedia25

30 euros dto. en compras de 200 euros: Newmallmedia30

55 euros dto. en compras de 300 euros: Newmallmedia55

Comprar en AliExpress por 6,56 euros

El cepillo de dientes eléctrico Xiaomi Mijia T100 está disponible en varios colores y es la alternativa perfecta para utilizar a diario si quieres lucir una sonrisa mucho más blanca.

Se trata de un dispositivo sónico que incorpora un potente motor capaz de ofrecer una vibración a 16.500 rpm. Además, ofrece a los usuarios dos modos diferente de cepillado para que siempre elijas el que mejor se adapte a tu boca o a cada situación.

Además, incorpora una función de recordatorio para que cada 30 segundos te cepilles una zona diferente de la boca. El cepillo de dientes eléctrico se detendrá de forma automática cuando alcance los dos minutos, el tiempo de cepillado que recomiendan los profesionales.

Comprar en AliExpress por 6,56 euros

Y todo esto se complementa con otras avanzadas funciones. Limpia profundamente a 360º, puede controlar la presión que ejerces sobre las encías y también tiene una batería de larga duración. Podrás utilizar el cepillo de dientes eléctrico durante 30 días con una única carga de 4 horas, por lo que es perfecto para llevarlo de viaje. ¡Máxima tecnología al mejor precio!