Cuida tu piel con este pack de cremas hidratantes de Olay: llévate las dos por menos de 40 euros

¿Eres exigente con tu rutina de belleza y cada día aplicas los productos que mejor le sientan a tu rostro? Si eres profesional en esto de la 'skin care', debes saber lo importante que es amoldar los productos en función de si los utilizas de día o de noche. Es cierto que algunos se pueden usar en ambos momentos del día, pero otros, como las cremas hidratantes, mejor que no. La piel no tiene las mismas necesidades y los componentes de cada cosmético tampoco actúan igual.

En las cremas hidratantes de día es muy habitual encontrar componentes como la Vitamina C, el colágeno, el ácido hialurónico o el retinol. Cada uno tiene sus propios beneficios, aunque se caracterizan por reducir las líneas de expresión y las arrugas, rellenar la piel y aportar un extra de luminosidad. Algunas incorporan también factor de protección solar y si no, es muy importante añadirlo como un paso más de la rutina.

Si no sabes qué cremas de día utilizar, ¡tenemos la solución! Este pack de Olay contiene las famosas Vitamin C y Regenerist, que le darán a tu piel el toque de hidratación que necesitas al mejor precio.

Este pack de cremas hidratantes Olay incluye la Vitamin C y Regenerist. Ambos son cosméticos que se deben utilizar en la rutina de día, son completamente profesionales y están formulados para reducir las manchas de la piel, hidratar en profundidad y dejar un rostro mucho más luminoso.

La crema de Vitamina C, además de este componente, también incluye AHA y Niacinamida. Su fórmula pretende reducir las manchas más visibles en solo 28 días. Además, la marca asegura que con un solo día de uso, la dermis ya se ve mucho más luminosa. En dos semanas deberías empezar a notar una piel mucho más uniforme. La acción de la Vitamina C en la piel es muy beneficiosa, pues no obstruye los poros ni tampoco genera grasa.

La segunda crema del pack, la Regenerist, tiene una textura sedosa y está recomendada para pieles mixtas y grasas. La vitamina B3 y los aminopéptidos son sus dos ingredientes principales, pues penetran en la superficie de la piel para renovar visiblemente su luminosidad. Además de hidratar, también optimiza la renovación celular.

Ahora, podrás combinar estas dos cremas hidratantes, compartirlas o regalar una de ellas a quien quieras.