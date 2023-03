Probamos 4 juegos de exterior para niños disponibles en Amazon ideales para la llegada del buen tiempo

Si eres de los que siempre está buscando formas de mantenerlos entretenidos a sus hijos con actividades y juegos al aire libre entonces esta selección te va a encantar. Como ya sabemos, los niños necesitan pasar tiempo en el exterior y jugar en espacios abiertos para mejorar su salud y bienestar. Jugar al aire libre no solo les brinda la oportunidad de hacer ejercicio y desarrollar sus habilidades físicas, sino que también les permite explorar y descubrir el mundo que les rodea. Por ello, cuando Amazon nos envió estos juegos de exterior para el jardín, no dudamos en probarlos de inmediato.

Recibimos cuatro juegos de exterior diferentes, perfectos para instalarlos en el jardín o patio de casa: un arenero con casita de madera, una mesa de agua para jardín, una cama elástica y una portería. Los hemos probado todos y hemos querido compartir nuestras opiniones, que pueden ser muy útiles si estás buscando algún juego de este tipo. Sigue leyendo descubre estos cuatro juegos de exterior que harán las delicias de los más pequeños de la casa.

Arenero con casita de madera lacada y techo repelente al agua

Este arenero para jardín ha sido todo un descubrimiento. La veranda que viene incluida es un complemento genial, que no solo da sombra a los niños mientras juegan, sino que también añade un toque elegante y decorativo al conjunto. La protección de la lluvia y el sol es muy efectiva, por lo que puedes estar seguro de que tu hijo siempre estará a salvo en su arenero. Tiene el tamaño perfecto: es lo suficientemente grande como para que se sienta cómodo y tenga suficiente espacio para jugar, pero no es tan grande que ocupe demasiado espacio en el jardín. Es cierto que la madera no es la de más calidad, pero cumple perfectamente su función y para el precio que tiene el producto es más que aceptable.

La instalación del arenero fue muy sencilla. Las instrucciones son claras y fáciles de seguir, y todos los componentes necesarios vienen incluidos en el paquete. En poco tiempo, tuvimos el arenero montado y listo para juagar. Es verdad que hay que destacar que la arena hay que comprarla a parte. Los más pequeños de la casa han estado muy entretenidos desde que montamos este arenero infantil en el jardín. Además, el hecho de saber que están protegidos sol y la lluvia mientras juegan es un punto muy a favor de este producto.

Es un arenero de alta calidad, seguro y divertido para los niños pequeños. La veranda y la protección son características adicionales excelentes que lo hacen aún más atractivo para padres que buscan la seguridad y el bienestar de sus hijos.

Mesa de agua para jardín

Lo que más nos impresionó de mesa de la agua Little Tikes Fountain Factory fue la calidad del producto. Está bien construido con plástico de alta calidad que parece duradero y resistente a los elementos. La mesa de agua viene con una bomba que se conecta a la fuente y que hace que el agua fluya y salpique. Los niños pasan horas jugando con ella y se lo pasan en grande. Además de la bomba de agua, la mesa también viene con una serie de juguetes, como vasos y ruedas, que pueden ser llenados con agua y que ayudan a mantener a los niños entretenidos mientras juegan con el agua.

Esta mesa de agua para jardín es fácil de montar y viene con instrucciones claras y concisas. En poco tiempo, tuve la mesa de agua lista. A los más pequeños de la casa les encanta jugar con el agua y los juguetes, y la bomba de agua es una característica genial que los mantiene ocupados por horas. La mesa de agua Little Tikes Fountain Factory es un producto de alta calidad, divertido y seguro para los niños pequeños. Si estás buscando una mesa de agua segura y divertida para tus hijos, esta es un acierto seguro.

Cama elástica Klarfit Rocketkid

Debemos decir que probar la cama elástica Klarfit Rocketkid ha sido una experiencia increíblemente divertida y emocionante para los niños. La cama elástica viene en una caja grande y pesada, pero gracias a las instrucciones claras y concisas, fue fácil de montar en poco tiempo. La calidad de los materiales se nota de inmediato, con una estructura robusta y resistente capaz de soportar hasta 50 kg. Además, la malla de salto elástica está bien hecha y se siente duradera.

Una vez montada, la cama elástica es bastante grande y puede acomodar a varios niños al mismo tiempo. Me encantó la red de seguridad, que es alta y resistente, lo que me dio tranquilidad sabiendo que mis hijos estaban seguros mientras saltaban. Además, viene con un borde protector acolchado que cubre los resortes de la cama elástica, lo que lo hace aún más seguro. El marco está recubierto de un material protector, que no solo lo hace más resistente, sino que también lo protege contra la oxidación y el desgaste.

Los resortes de esta cama elástica son de alta calidad permiten un rebote suave y uniforme, lo que hace que saltar sea una experiencia emocionante y sin impactos bruscos en las articulaciones. Los más pequeños disfrutaron saltando y rebotando durante horas. Además, la cama elástica Klarfit Rocketkid es que es portátil y fácil de almacenar. Cuando no está en uso, se puede desmontar fácilmente y guardar en una bolsa de transporte incluida en el paquete, lo que la hace perfecta para llevarla a un picnic, una fiesta de cumpleaños o a cualquier lugar donde haya suficiente espacio para saltar.

Lo que más nos ha gustado es que es segura, fácil de montar, resistente y los niños se lo pasan en grande cada vez que juegan en ella, lo que la convierte en una opción perfecta para que los más pequeños de la casa pasen más tiempo al aire libre.

Portería Simba Toys

Esta portería es perfecta para niños pequeños que quieran iniciarse en la practica de su habilidad con el balón y tener una experiencia más realista jugando al fútbol. La portería es muy fácil de montar, simplemente tienes que unir las piezas y en pocos minutos tendrás una portería lista para jugar. Tiene unas dimensiones de 78 x 56 x 45 cm, por lo que es fácilmente transportable y puedes llevarla a cualquier lugar donde quieras jugar.

La portería viene con un contador, lo que hace que sea muy fácil llevar un registro de los goles marcados. El contador funciona con un mecanismo sencillo y es muy fácil de usar, por lo que los niños pueden llevar el control del marcador sin problemas. Es una herramienta ideal para que los niños aprendan a contar y a llevar el control de los puntos. Además, está hecha de plástico resistente de alta calidad, lo que la hace muy resistente y duradera. Los postes son lo suficientemente fuertes como para soportar el impacto de un balón y no se doblan ni se rompen fácilmente. Además, la portería es muy ligera, lo que la hace fácil de transportar y almacenar en cualquier lugar. La portería de fútbol con contador de Simba Toys es una excelente opción para que los pequeños de la casa jueguen al fútbol y se diviertan al aire libre.

