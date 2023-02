¿Quieres comer más sano? Aprovecha este ofertón y consigue la freidora de aire de Cecotec más vendida de Amazon

¿Quieres llevar una alimentación mucho más saludable, pero el ritmo frenético del día a día no te permite preparar determinadas recetas? Ahora, el tiempo en la cocina ya no es una excusa, pues las freidoras de aire llegan para demostrar que cocinar más sano, sin invertir horas, es posible. Estos pequeños electrodomésticos permiten preparar prácticamente cualquier alimento, con la ventaja que no necesitan aceite o simplemente unas gotitas.

Como su propio nombre indica, funcionan con aire caliente, que se distribuye de manera uniforme por el interior del dispositivo. No importa si quieres hacer patatas fritas, carne, pescado o un postre, ¡las air fryers son el complemento perfecto para cualquier situación! La mayoría ofrecen un modo automático y manual, en función de las necesidades de cada usuario, así como un uso fácil e intuitivo.

Si tú también estás deseando tener una en tu cocina y reducir la ingesta calórica de tus platos favoritos, ¡hoy es tu día de suerte! La freidora de aire Cecofry Full Inox de Cecotec, la más vendida en Amazon, ¡tiene un descuentazo del 55%! Ahorra más de 100 euros en la compra del dispositivo que cambiará por completo tu vida.

Comprar en Amazon por 199 89,90 euros

Freidora de aire Cecofry Full Inox de Cecotec

La freidora de aire Cecofry Full Inox de Cecotec destaca por tener características muy sobresalientes. Su área de cocinado tiene una capacidad de 5,5 litros, por lo que podrás cocinar alimentos para un gran número de personas. La marca recomienda introducir un máximo de 600 gramos en cada tanda. Sin embargo, como su funcionamiento es tan rápido, no tendrás que preocuparte si necesitas cocinar más alimentos.

Esto precisamente se debe a la potencia de hasta 1700 vatios que ofrece. La rapidez se combina con un consumo energético mucho más reducido. Comerás más sano, invertirás menos tiempo y también ahorrarás energía, ¡todo son ventajas!

Tú eliges si quieres cocinar de forma automática o manual. En el primer caso, la freidora de aire incorpora ocho modos preconfigurados que establecen la temperatura y el tiempo necesario para preparar determinados alimentos. Si prefieres tener el control absoluto, también los puedes ajustar de forma manual.

A nivel exterior, presenta un diseño muy elegante. En la parte superior incluye un panel táctil completamente intuitivo y multifunción desde el que seleccionar cualquier ajuste. El pack de accesorios de silicona que incluye es el toque final para realizar un sinfín de reccetas. ¡No dejes escapar este chollazo!