¡No lo compres, alquílalo!: PlayStations, iPhones, drones y mucho más a un precio increíble en Grover

El renting está cada vez más extendido, y hay compañías que quieren democratizar el acceso a la tecnología gracias a este modelo. Grover ha pegado un puñetazo sobre la mesa ofreciendo el renting de tecnología más versátil, flexible y sostenible del mercado. Una propuesta con la que pagas solo por lo que usas, accediendo a dispositivos punteros en un perfecto estado y con una cobertura casi total de reparaciones.

Porque comprar está bien, pero alquilar está mejor. Grover ofrece un sistema de alquiler flexible que permite escoger entre 1, 3, 6 o hasta 12 meses, haciendo que cualquiera pueda acceder a un rango de productos muy variado, con un catálogo que incluye teléfonos, tablets, videoconsolas, drones, patinetes eléctricos y mucho más. Cuotas sencillas en un sistema que se aleja del modelo de compra tradicional y que, además, apuesta por la sostenibilidad. Porque Grover sabe lo importante que es cuidar el medio ambiente y, por eso, alarga al máximo la vida útil de cada dispositivo haciéndole una puesta a punto al recibirlo de sus clientes y dejándolo como nuevo cuando lo entrega a otro. Una propuesta que fomenta la economía circular, que facilita el ahorro y que evita complicaciones a la hora de acceder a los productos tecnológicos más modernos.

Además, solo hasta el 5 de marzo Grover cuenta con descuentos increíbles. ¿Quieres ver qué pueden ofrecerte? Pues sigue leyendo, porque te traemos sus mejores ofertas de invierno:

PlayStation 5 Digital Edition

La consola de última generación de Sony, casi imposible de conseguir en tiendas, pero totalmente accesible gracias a la idea de Grover. Llévate a casa el modelo Digital Edition de PlayStation 5 para disfrutar de los juegos más punteros, revivir la serie de The Last of Us con su videojuego original o experimentar las grandes novedades del mundo de los videojuegos con gráficos punteros y una inmersión absoluta gracias a su capacidad para ofrecer gráficos 4K y hasta 120 fotogramas por segundo.

¿Por cuánto? Hasta ahora, por 74,90 euros al mes, pero, gracias a la nueva oferta de Grover, por solo 69,90 euros mensuales. ¡Un chollo!

Alquila aquí por 74,90 69,90 euros

iPhone 13 Pro Max

A quien disfruta con los nuevos avances de la tecnología móvil, sin duda le encanta probar las mieles de Apple. Ahora tienes la oportunidad de llevarte el iPhone 13 Pro Max a casa, o a cualquier parte, por un precio de alquiler sorprendentemente bajo. Esa pantalla Retina XDR con ProMotion, su triple cámara trasera o su potentísimo chip Apple A15 Bionic pueden ir directos a tu bolsillo.

¿Por cuánto? Por 54,90 euros al mes. Teniendo en cuenta el precio de este modelo, sin duda es una ganga.

Alquila aquí por 64,90 54,90 euros

Dron DJI Air 2S Fly More

De lo mejor que hay disponible actualmente en el mundo de los drones. El DJI Air 2S Fly es famoso por su diseño militar y por su potente cámara remota, capaz de grabar imágenes a 30 fotogramas por segundo con resolución 4K. Tiene una triple batería con 31 minutos de autonomía cada una, y un peso tan ligero que lo hace tremendamente ágil y versátil.

Te lo puedes llevar ya pagando tan solo 49,90 euros al mes. Si tienes en mente grabar tomas aéreas, no hay mejor opción a ese precio.

Alquila aquí por 59,90 49,90 euros

GoPro Hero 10 Black

Para que te puedan decir con motivos eso de "a mí me están grabando". La cámara GoPro Hero 10 Black es una de las mejores cámaras para deportes que puedes encontrar. Pequeñísima, compacta y con 23 MP, ofrece un vídeo que alcanza la resolución 5.3K. Una auténtica virguería tecnológica que está a un precio de alquiler bajísimo en Grover.

Capta las escenas más trepidantes en primera o en tercera persona con la máxima nitidez pagando solo 24,99 euros al mes. ¡Un precio de locos!

Alquila aquí por 28,99 24,99 euros

Cámara Sony ZV-1 Vlog

Una cámara más orientada al ámbito profesional, ideal sobre todo para creadores de contenido que graban muchos vlogs. La Sony ZV-1 sorprende por su pantalla retráctil, su sensor CMOS Exmor RS y sus 20,1 MPx de resolución. Cuenta con un micrófono superior que capta sonido con una calidad cristalina, y un diseño tan reducido que parece imposible.

Aunque para imposible, el precio de su alquiler. Te la puedes llevar ya pagando solo 34,99 euros al mes. ¡Nada mal!

Alquila aquí por 39,99 34,99 euros