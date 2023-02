San Valentín 2023: Sorprende a tu amor con estas 5 ideas de regalo para él únicas y especiales

¡Este San Valentín, sorprende a tu hombre con un regalo único y especial! Este 14 de febrero, celebra el amor con detalles que lo dejarán sin aliento. Apuesta por la colección de Miravia, que ofrece una amplia variedad de opciones para regalar a hombres con unos descuentos irresistibles.

¡Será un acierto seguro que le sorprenderá!

La colección está cargada de detalles masculinos y modernos que harán que tu pareja se sienta valorado y querido. Desde productos para cuidar su apariencia hasta accesorios para complementar su estilo, ¡tienen todo lo que necesitas para hacer de este día uno inolvidable! Aquí te presentamos algunos de los más populares:

Remington Edge PG6030-beard

¡La recortadora de barba Remington Edge PG6030-beard es el compañero de cuidado masculino perfecto! Con 6 accesorios incluidos, tendrá todo lo que necesita para lucir siempre genial, sin importar cuáles sean sus necesidades.

No te preocupes más por la duración de la batería. Con hasta 40 minutos de uso sin cables, tendrá energía suficiente para terminar el trabajo. Las cuchillas son de acero inoxidable y se autoafilan, mientras que los cabezales son lavables, ¡lo que significa que la limpieza súper sencilla!

¿Quieres que luzca increíble? El Remington Edge PG6030-beard es la herramienta que necesita, ahora con un 13% de descuento.

Comprar en Miravia por 43,99 38,49 euros

Auriculares inalámbricos Energy Sistem Earphones Style 7

¡Adiós a los cables y hola a la música libre! Con los auriculares Energy Sistem Earphones Style 7, se sumergirá en un mundo nuevo sin límites. Gracias a la tecnología True Wireless y Bluetooth 5.0, podrá disfrutar de su música favorita sin preocuparse por los cables. Con solo quitarse o ponerte los auriculares, podrá pausar o reanudar la reproducción, ¡así de fácil!

El sonido de alta calidad está garantizado gracias al chipset Qualcomm y su tecnología aptX. La batería no será ningún problema gracias a sus 21 horas de autonomía. Además, el estuche de carga cuenta con carga inalámbrica compatible con Qi.

Cuentan con doble micrófono MEMS que ofrecen una alta calidad de captación de voz y llamadas en estéreo. La función Easy Connect hace que emparejar los auriculares al móvil sea súper fácil. ¡Y ahora podrás conseguirlos con un 18% de descuento!

Comprar en Miravia por 42,63 34,94 euros

Jersey de cuello alto

Si buscas un jersey informal pero a la vez elegante, el suéter de cuello alto para hombre es perfecto para él. Con su corte ajustado, mantendrá su silueta definida sin renunciar a la comodidad, y con su cuello alto le protegerá del frío. Su material de 50% viscosa, 30% poliéster y 20% nylon le brindará una sensación de calidez inigualable.

Este jersey es la elección perfecta para aquellos hombres que buscan combinar comodidad y estilo en un mismo look. Con su diseño elegante y su material cálido estará a la moda en cualquier ocasión. ¡Ahora puede ser suyo con un 15% de descuento!

Comprar en Miravia por 22,99 19,81 euros

Dolce & Gabbana THE ONE FOR MEN

¿Estás buscando un perfume que le haga sentir seguro en cualquier momento del día? ¡Dolce & Gabbana THE ONE FOR MEN es la respuesta! Este eau de parfum de calidad superior es una fragancia masculina que combina notas vibrantes y elegantes para crear un aroma único e irresistible.

Con toques de salida de pomelo, cilantro y albahaca, la fragancia le sumergirá en un mundo de especias y elegancia. La combinación de jengibre, cardamomo y flor de azahar añade un toque cálido y dulce que le hará sentir irresistible.

La base de tabaco, ámbar y cedro asegura una impresión duradera e intensa que para hacerle sentir confiado y atractivo todo el día. Si estás buscando un perfume a su altura, esta es la elección perfecta! Ahora disponible con un 36% de descuento.

Comprar en Miravia por 118,00 74,90 euros

Zapatillas Vans Sk8-Low

¿Un par de zapatillas que combinen comodidad y estilo? Las zapatillas Vans Sk8-Low son la opción perfecta para él. Con su caña baja y cierre de cordón, estas zapatillas le ofrecerán un ajuste cómodo y seguro para todo el día. Están confeccionadas en ante y lona, con una puntera reforzada y material acolchado para una mayor durabilidad y protección.

Además, estas zapatillas cuentan con el icónico estilo de Van, ofrecen un agarre seguro y un look único. Son una excelente opción para cualquier persona que busque una zapatilla informal y versátil. ¡Ahora con un 10% de descuento!

Comprar en Miravia por 79,90 71,91 euros

Haz que este San Valentín brille con regalos únicos y especiales de la colección especial de Miravia. Sorprende a tu ser amado con detalles que demuestren el amor verdadero, y aprovecha los increíbles descuentos de la web. ¡Este 14 de febrero será inolvidable!