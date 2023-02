La pulsera de actividad más vendida de Amazon ¡está disponible a la mitad de precio!

¿Eres de las personas que todavía no se ha lanzado al mundo de las pulseras de actividad? Si su funcionamiento no te convence o piensas que estos pequeños dispositivos no son para ti, ¡sigue leyendo! En los últimos años se han convertido en imprescindibles en el día a día de muchas personas, ya que además de mostrar la hora tienen muchas funciones útiles.

A pesar de su pequeño tamaño, son capaces de detectar el movimiento y transformarlo en pasos. Monitorizan la frecuencia cardíaca, el nivel de oxígeno en sangre, miden los datos de cualquier actividad deportiva ¡e incluso te motivan! Las pulseras de actividad pueden detectar si pasas demasiado tiempo inactivo y además permiten fijar diferentes objetivos personales.

En definitiva, sus funciones van mucho más allá de contar pasos. Y si quieres disfrutar de las ventajas de una pulsera de actividad, sin necesidad de invertir mucho dinero, ¡estás de suerte! La Amazfit Band 5, además de ser el modelo más vendido de Amazon, ahora tiene un 51% de descuento. No dejes escapar la oportunidad de llevarte este modelo a mitad de precio, ¡estamos convencidos de que no te arrepentirás!

Comprar en Amazon por 44,99 21,95 euros

Pulsera de actividad Amazfit Band 5

La pulsera de actividad Amazfit Band 5 es el modelo más compacto de la marca, pues tiene una pantalla AMOLED full-touch de 1,1''. Es normal que te preguntes si un dispositivo tan pequeño puede concentrar funciones potentes, ¡pero la respuesta te sorprenderá!

Sus sensores incorporados miden la frecuencia cardíaca durante todo el día, la saturación de oxígeno en sangre e incluso la calidad del sueño. Todos los datos se almacenan en la aplicación para consultarlos en cualquier momento, junto a un informe detallado y a una puntuación numérica que te permitirá comprender el nivel de salud global.

También podrás medir el nivel de estrés y realizar diferentes ejercicios de respiración para reducirlo. Y si eres una persona activa, podrás seleccionar entre once modos deportivos, incluidos los acuáticos, pues esta pulsera de actividad es resistente al agua hasta 5 ATM.

Entre otras características avanzadas, la Amazfit Band 5 permite realizar un seguimiento del ciclo menstrual y de los periodos de ovulación. Su batería se adaptará por completo a tu ritmo de vida, ya que dura hasta 15 días con un uso habitual. ¡Fantásticas prestaciones a un precio irresistible!