¡Chollo en PcComponentes!: Unos auriculares inalámbricos de última generación con un 41% de descuento

Escuchar música o ver tus series favoritas puede ser mucho más cómodo si cuentas con unos auriculares inalámbricos de calidad. Estos van a hacer que te puedas olvidar de llevar los cables enredados porque se conectan a tu dispositivo rápidamente a través de Bluetooth. Eso sí, a día de hoy existen muchísimos modelos diferentes entonces, ¿por cuál es mejor decantarse? Te traemos unos que no vas a poder dejar escapar.

Estos auriculares inalámbricos de la marca Belkin están disponibles en PcComponentes con una oferta que no te puedes perder. Gracias a su descuento de más del 40% pueden ser tuyos por tan solo 34,94 euros, cuando normalmente cuestan 59,99 euros. Pero esta no es su única ventaja, sus características tampoco se quedan atrás. ¡Te las contamos todas a continuación!

Comprar en PcComponentes por 59,99 34,94 euros

Auriculares inalámbricos Belkin en oferta en PcComponentes

Lo prometido es deuda y, si sigues leyendo, conocerás todas las características de estos auriculares inalámbricos que tantas buenas críticas se están llevando. Este modelo de auriculares inalámbricos Belkin ofrecen una autonomía que difícilmente se puede ver en otros auriculares: ¡38 horas de reproducción sin interrupción! Y hablamos, por supuesto, de una reproducción clara, de calidad y con reducción de ruido incluido.

Además, podrás personalizar a tu gusto el sonido, para así conseguir una experiencia de audio a tu medida. Lo conseguirás eligiendo entre sus tres preconfiguraciones de ecualización y podrás ir adaptando el sonido a tu gusto gracias a los controles táctiles incorporados en estos auriculares inalámbricos.

Y si todavía echas algo en falta ¡también son resistentes al agua! No pasará nada si se mojan por la lluvia o si los utilizas para practicar deporte y sudas, estos auriculares están especialmente diseñados para acompañarte en tu rutina diaria, por lo que no tendrás ningún inconveniente al llevarlos todo el día, Eso y que son muy cómodos, por lo que no notarás ni que los llevas puestos.

Y, por supuesto, no podemos irnos sin hacer mención a su increíble precio. Gracias al descuento del 41% de PcComponentes en estos auriculares, los puedes comprar ahora por menos de 35 euros, cuando normalmente cuestan 59,99 euros. Además, si estás pensando ya en tus compras navideñas, pueden ser un buen regalo con el que sorprenderás a un ser querido y sin haber gastado mucho dinero en ello. ¡Aprovecha ahora!