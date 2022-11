Los mejores taburetes de baño para tener un apoyo extra

Uno de los espacios más íntimos donde muchas personas encuentran el tiempo de descanso y relajación que necesitan es el cuarto de baño. Es la estancia de tu hogar donde pasarás horas cuidando de tu aseo e higiene personal, por lo que necesitarás todo el equipamiento y mobiliario necesario que te permita desempeñar tus diferentes tareas de aseo personal: ya sea para bañarte, cuidar tu piel o lavarte los diente. En muchas ocasiones, debido a la tarea que vayas a desempeñar o a las dificultades personales que puedas experimentar, necesitarás un asiento multifuncional para poder apoyarte cómodamente.

Los taburetes de baño son un tipo de asiento ergonómico fabricado con materiales robustos, duraderos y resistentes al agua, el vaho, la humedad y la formación de moho que puede aparecer en determinadas zonas. Tienen unos diseños compactos y ligeros, son fáciles de transportar y de limpiar para que puedas colocarlos cómodamente en cualquier rincón de tu baño. Pueden ayudarte a llegar al inodoro con mayor facilidad, alcanzar objetos elevados o sentarte a la hora del baño si tienes problemas de movilidad.

A continuación, compartimos contigo esta fantástica guía de compra con la que podrás comparar, elegir y comprar entre los mejores taburetes de baño disponibles en Amazon.

Los taburetes de baño pueden permitirte disponer de un asiento multifuncional con elementos de seguridad para garantizarte un uso seguro.

Taburete de baño de Dunimed

Este taburete de baño de la marca Dunimed tiene unas dimensiones de 50 x 30 x 52 cm, con una altura regulable a tus necesidades de 39 a 52 cm. Está fabricado con materiales de metal resistente y duradero. El taburete está equipado con asas prácticas, un asiento antideslizante y patas antideslizantes para que su uso resulte seguro, estable y resistente.

Taburete de baño de PEPE Mobility

El siguiente taburete de baño de PEPE Mobility tiene unas dimensiones de 54 x 34,5 x 11,5 cm, una altura ajustable en 7 posiciones gracias a sus patas de aluminio. Está fabricado con materiales de aluminio y polietileno endurecido y cuenta con la base de las patas antideslizantes y unas asas. Este taburete resulta fácil de montar y viene con las instrucciones de montaje incluidas.

Taburete de baño de Mobiclinic

El taburete de baño de la marca Mobiclinic tiene unas dimensiones de 58 x 17 x 35 cm y posee un diseño ergonómico en forma de U para un uso cómodo con la altura regulable a tu gusto. Está fabricado en aluminio y un asiento fabricado con materiales de PVC. Además, cuenta con conteras de caucho antideslizantes en las patas y una instalación sencilla en cuestión de minutos.

Taburete de baño de Wenko

El siguiente taburete de baño de la marca Wenko tiene unas dimensiones generales de 40 x 46 x 30 cm, está fabricado con materiales de madera de maciza de nogal. Tiene una capacidad de carga máxima de 120 kg, está tratado con un acabado de calidad y un recubrimiento con laca transparente. Cuenta con una amplia superficie de asiento que también podrás utilizar como portaobjetos para colocar tus artículos de baño.

¿Qué debes tener en cuenta a la hora de comprar un taburete de baño?

Tamaño

Lo primero que debes tener en cuenta a la hora de comprar un taburete de baño es su tamaño y las dimensiones generales del asiento. Por lo general, los taburetes de baño son más pequeños que las sillas convencionales, por lo que podrás adaptarlos a las dimensiones de tu baño, aunque antes de nada deberás medir el espacio disponible donde quieras colocar el taburete, así como la función que quieras darle para elegir un modelo más elevado o menos.

Materiales

Otro aspecto sumamente importante que debes considerar cuando se trata de elegir un taburete de baño son los materiales con los que está fabricado.

Es importante que el taburete de baño esté fabricado con materiales que sean resistentes al agua y a la humedad, fácil de lavar y que proporcione un tacto suave para la piel. Puedes encontrar los principales modelos que están fabricados con materiales de polímero que destaca por las cualidades que mencionamos anteriormente, así como los taburetes de baño fabricados con materiales de madera tratada que ofrecen una gran durabilidad, sostenibilidad y un diseño increíble para decorar tu cuarto de baño.

Montaje

También es necesario que te fijes en el tipo de montaje e instalación que podría requerir el taburete de baño que quieras adquirir. Aunque puedes encontrar modelos de taburetes de baño fabricados en una única pieza, existen modelos más complejos con estructuras más robustas que requieran una instalación previa al venir por partes. Observa si el modelo que elijas viene con todas sus herramientas, piezas e instrucciones de instalación necesarias para un montaje rápido y cómodo.

Seguridad

Por supuesto, no puedes olvidar los sistemas de seguridad que ofrece el taburete de baño que vayas a elegir. Principalmente, debes cerciorarte de la estabilidad que ofrece la estructura con la que está fabricada el taburete de baño para evitar roturas e incidentes no deseados. Por otro lado, si eliges un modelo plegable, debes fijarte si tiene un buen sistema de bloqueo para que el taburete no se abra o se cierre de manera inesperada. De cualquier manera, todos los taburetes de baño deben contar con pies recubiertos de gomas antideslizantes y evitar deslizamientos y resbalones.

Diseño

Por último, no puedes pasar por alto el diseño del taburete de baño. Aunque una de las razones por las que comprar un taburete de baño en función de su diseño sean razones estéticas, puedes encontrar modelos con diseños adaptados para diferentes tareas. Destacan los taburetes con un diseño plegable de fácil almacenamiento o los taburetes con un diseño de escalón para los más pequeños para que elijas el que mejor se adapte a tus necesidades.